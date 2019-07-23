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      Знову гелікоптер: до одного з виборчих округів на Донеччині скерували загін спецпризначення

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      Спецпризначенці знову вилетіли на один із округів
      Спецпризначенці знову вилетіли на один із округів / facebook.com/mvs.gov.ua

      Мовиться про округ номер 50, центр якого розташований у Покровську, Донецька область. Там виникли труднощі із підрахунком голосів та протести людей у зв'язку із ймовірними фальсифікаціями.

      Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Ситуація на окрузі №64, де програє Пашинський: останні новини

      Гелікоптер з спецпризначенцями полетів на Донеччину

      У повідомленні МВС мовиться, що "для стабілізації ситуації в ОВК №50" і для "недопущення ускладнення оперативної ситуації" керівництво поліції вирішило перекинути в район Покровська повітрям резервний загін спеціального призначення Національної поліції.

      У окрузі номер 50, до слова, на мажоритарних виборах лідирують Руслан Требушкін від "Опозиційного блоку" (у нього наразі 30,6% голосів) та Андрій Аксьонов, що балотується як самовисуванець (йому нарахували 29,5%). 


      Гелікоптер із загоном спеціального призначення в 50 окрузі/ Фото НП

      Що трапилося у окрузі номер 50?

      Конфлікт у 50 окрузі трапився через те, що спостерігачі помітили відмінності в цифрах у протоколах комісій. Мовиться про різницю між тими протоколами, що мали спостерігачі, і тими, які передали із ДВК до ОВК.

      Спостерігачі вимагали, щоб голова ОВК зачитала вголос протокол і всі цифри, які в ньому зазначено. Голова ОВК відмовилася і спробувала піти з приміщення. Спостерігачі ж у відповідь спробували зупинити її фізично – заблокувавши двері.

      Водночас на вулиці активісти встановили кілька наметів і почали зносити шини, вимагаючи проведення чесних виборів і недопущення фальсифікацій. Поліція попросила прибрати шини. Між мітингувальниками і правоохоронцями була словесна перепалка.

      Голову ОВК номер 50 забрала карета швидкої допомоги. Виборча комісія номер 50 наразі не працює.

      Схожа ситуація із прильотом гелікоптера та спецпризначенців трапилася в окрузі номер 64 з центром у Коростені.

      Як відбувається підрахунок на окрузі в Коростені, де балотується скандальний нардеп Сергій Пашинський, і для чого Нацполіція відправила туди гвинтокрил зі спецпризначенцями – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Порушення на виборах Парламентські вибори 2019 Новини України Новини Донецька Скандал
      Джерело: 24 канал
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