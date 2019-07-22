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      "Був серйозний тиск": мажоритарники прокоментували скандал на "окрузі Пашинського"

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      Як відбувається підрахунок на окрузі в Коростені, де балотується скандальний нардеп Сергій Пашинський, і для чого Нацполіція відправила туди гвинтокрил зі спецпризначенцями – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Вертоліт із спецпризначенцями приземлився у Коростені на Житомирщині і взяв під охорону місцеву окружну виборчу комісію.

      Читайте також: Скандал на "окрузі Пашинського": журналістам показали "внутрішню кухню" роботи з протоколами

      "Одне із завдань, яке зараз стоїть перед поліцією – забезпечити законність під час підрахунку голосів. Ми якраз працюємо для охорони ОВК і, відповідно, ви бачите охорону комісії", – зазначила речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко.

      гелікоптер пашинський
      В Коростень прилетів гвинтокрил зі спецпризначенцями

      гелікоптер пашинський
      Кажуть, що це через балотування на окрузі Пашинського

      Місцеві пов'язують появу гелікоптера і телевізійників зі скандальним кандидатом – на окрузі балотується Сергій Пашинський. Кажуть, чули, Пашинський поступається голосами своїм конкурентам: самовисуванцю Володимиру Арешонкову та В'ячеславові Сігачову від "Слуги народу". Тож припускають, що можливі фальсифікації.

      Виборча кампанія, яка проходила у нас в окрузі, була дуже брудною, був дуже серйозний тиск на мене і на інших кандидатів,
      – розповів кандидат у депутати від 64 округу на Житомирщині В'ячеслав Сігачов.

      сігачов
      В'ячеслав Сігачов

      Каже, опоненти створили фейкову сторінку у Фейсбуці і розповсюджували від його імені неправдиві заяви. А на самому окрузі коїлося щось незрозуміле. Протоколи, які доставляли з дільниць, забирали невідомі. Підозрює, що члени ОВК їх переписують 

      Сфальсифікувати вибори не вдасться, – вважає кандидат Володимир Арешонков.

      арешонков
      Володимир Арешонков

      У тому, що хвилювання марні, запевняють і в ОВК. Кажуть, що все відбувається за планом. Щоправда, доба після виборів минула, а підрахунок голосів на цьому окрузі ще триває.

      Маємо всі протоколи розсортувати на загальнодержавні і одномандатні. Затвердимо комісійно, кожен член ОВК, а також спостерігачі,
      – підсумувала голова ОВК №64 Олена Грищенко.

      За попередніми результатами підрахунку голосів нині на овк лідирує діючий нардеп Володимир Арешонков - він пройшов до попереднього скликання за квотою Блоку Петра Порошенка. але нині балотується як самовисуванець. А от Сергій Пашинський до оновленої ради скоріш за все не потрапляє. 

      Що відомо про ПашинськогоНа Житомирщин балотується скандальний народний депутат Сергій Пашинський. Журналісти видання "Новое Время" стверджували, що Сергій Пашинський організував незаконну схему з закупівлі військового обладнання. Списані чеські БМП купували за ціною металобрухту і після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі передавали їх Збройним силам України. 

      всі новини про "скандальний" округ, де балотується пашинський
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини Житомира Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 22 липня
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