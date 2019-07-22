Гелікоптер на окрузі, де програє Пашинський, полетів з Коростеня: відео

Гелікоптер злетів зі стадіону "Локомотив" в центрі Коростеня. Саме цим транспортом вранці привезли спецпризначенців ТОРу, аби ті нібито не допустили фальсифікації на окрузі.

Зазначимо, що вертоліт прилетів саме на округ №64, де програє вибори скандальний нардеп Сергій Пашинський, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Представники Нацполіції запевнили, що бюлетені та протоколи разом з гелікоптером не відправили, їх продовжили рахувати в окружній виборчій комісії.

Скільки саме спецпризначенців привезли гелікоптером невідомо, проте журналісти 24 каналу нарахували їх близько 20. Наразі оперативників відправили назад до Києва, за рішенням Національної поліції.

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На окрузі залишилися декілька підрозділів Нацполіції і поліції Житомирщини. Вони будуть перебувати на окрузі до закінчення підрахунку голосів комісією. Це триватиме ще близько години.

Зазначимо, що на окрузі №64 в Коростені балотується всього 8 кандидатів по мажоритарці. Серед них і одіозний нардеп Сергій Пашинський від "Народного фронту". Він нині на 3 місці, що йому дуже не подобається. Станом на зараз результати голосування на 64 окрузі такі: лідирує самовисуванець Володимир Арешонков – 27,6%, потім іде Сігачов В'ячеслав від партії "Слуга народу" – майже 27% голосів, а в Пашинського трохи більше 18%.



Результати виборів на окрузі №64

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