Гелікоптер із спецпризначенцями прилетів на округ, де програє Пашинський: фото та відео

На Житомирщину прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР. Спецпризначенці прибули у Коростень, який входить в одномандатний виборчий округ №64.

Спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування патрульної поліції прилетів із Києва 22 липня, про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Скерувати вертоліт Мі-8 в Коростень правоохоронці вирішили після того, як виникла загроза провокацій під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій.

На Житомирщині спецпризначенці посилять місцеву поліцію.



Правоохоронці чергують на окрузі №64/ Фото 24 канал



У Коростені чергують спецпризначенці/ Фото 24 канал

Однак чи справді необхідна на окрузі №64 у Коростені така кількість правоохоронців і чи не діють вони прихильно до кандидата Пашинського – залишається під питанням.

Ми продовжуємо забезпечувати охорону громадського порядку. На теперішній час ми підтягнули резерви, просто в Коростень трохи більше підтягнули для перевірки оперативної інформації,

– коментує завдання правоохоронців заступник начальника ГУНП Артем Лисогора.

Що відбувається на одномандатному виборчому окрузі №64?

Там виявили численні правопорушення. Наприклад, у Коростені поліція затримала чотирьох псевдожурналістів, а літнім людям показували за кого "потрібно голосувати".

Одним з кандидатів у цьому окрузі є народний депутат України 4 скликань Сергій Пашинський, який займає третє місце. Водночас на виборах з відривом лідирують кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов та самовисуванець Володимир Арешонков.

Проблеми на окрузі почалися ще до дня голосування. Так, Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось "клонував" його сторінку у Facebook і з неї заявив, що "знімається з виборів". Насправді ж інформація не відповідала дійсності, а "ліву" сторінку згодом було видалено.

Що відомо про Сергія Пашинського і чому він скандальний?Сергій Пашинський – народний депутат України 4 скликань, а під час останнього очолював оборонний комітет Верховної Ради. Перший скандал за участю Пашинського мав місце під час Революції Гідності. Тоді протестувальники зупинили автівку, у багажнику якої виявили снайперську гвинтівку. Парламентар допоміг снайперу поїхати з Майдану, сівши до нього в авто.



Черговий скандал стався, коли політик вистрелив у спину мешканцю Київської області Василю Хімікусу з пістолета. Тоді Пашинський запевняв, що це була виключно самооборона, натомість Хімікус стверджував, що саме нардеп винен у конфлікті.



Журналісти стверджували, що Сергій Пашинський у 2016-17 роках організував закупівлю списаних чеських БМП-1 за ціною металобрухту – 20-25 тисяч євро за одну машину. Після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі вони передавалися Збройним силам України. 200 БМП коштували українському бюджету 41 мільйон доларів, тобто по 205 тисяч за кожну.



Правоохоронці у Коростені/ Фото 24 канал

Лідери виборів

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.



Окрім того, представники "Слуги народу" лідирують серед мажоритарників – наразі 106 із 223 округів. Це означає, що партія "Слуга народу" може отримати 226 мандатів, які необхідні для монобільшості у парламенті.



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