"Слуга народу" може отримати монобільшість у парламенті

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу партія "Слуга народу" отримала 44,2% голосів. Окрім того, політична сила лідирує в мажоритарних округах.

Це означає, що партія "Слуга народу" може отримати 226 мандатів, які необхідні для монобільшості у парламенті. Це буде першим випадком в історії незалежності України.

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Такі дані Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання 41.70% голосів. Так, "Слуга народу" лідирує у 106 мажоритарних округах з 223.

Представники партії лідирують або борються за перемогу в усіх областях, окрім Донецької, де між собою змагаються переважно висуванці "Опозиційного блоку" та "Опозиційної платформи – За життя". Зокрема, висуванці партії "Слуга народу" перемагають в усіх округах Києва, переважній більшості округів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької областей.

За партійними списками політична сила може зайняти 128 місць у парламенті. Все це дозволить партії сформувати більшість без створення коаліції з іншими політичними силами.

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Скільки мандатів отримають партії

Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков. Раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95".



Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиралася на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надавали невеликі суми.



У політсилу увійшли чимало нових політиків, експертів з різних галузей, знаменитостей та спортсменів.

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Хто проходить до Ради від партії "Слуга народу": перша п'ятірка

В Україні відбулися парламентські вибори 21 липня. За даними з усіх 199 округів проголосували 49,84% виборців. Це найнижча явка в історії парламентських виборів в Україні. Як явка вплинула на результат – читайте за посиланням.

За даними національного екзит-полу голоси виборців розподілилися так:

"Слуга народу" – 44,2%

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%

"Європейська Солідарність" – 8,8%

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%

"Голос" – 6,5%

Дивіться підсумки виборів до Верховної ради: