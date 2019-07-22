Хто увійде в нову коаліцію та коли вона буде сформована

Результати екзит-полів оголошено, вірогідніше за все, партії "Слуга народу" доведеться обирати партнера для створення коаліції. Ще до виборів представник президента у парламенті Руслан Стефанчук заявив, що партія готова створювати коаліцію, в якій будуть об’єднуватися не навколо прізвищ, а навколо ідей розвитку України.

Якою буде майбутня коаліція та коли її зможуть сформувати – 24 каналу спрогнозували експерти.

В очікуванні мажоритарки

За даними Національного екзит-полу станом на 20:00 до Верховної Ради проходить п’ять партій. Зокрема, найбільший кредит довіри виборців отримує "Слуга народу" – 44,2%, на другому місці "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8% , "Батьківщина" – 7,4% та "Голос" – 6,5%.

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Попередньо можна сказати, що кандидати від "Слуги народу" виграють і в більшості одномандатних округів, але, припускаю, що вони сумарно (списки плюс мажоритарники) не дотягнуть до результату в 226 голосів,

– вважає політичний експерт Максим Вознюк.

На думку експерта, пропрезидентська партія не візьме одразу однопартійну більшість: може не вистачити десятка чи трохи більше мандатів. Таким чином "Слузі народу" доведеться добирати мажоритаріями-самовисуванцями та представниками інших партій. Максим Вознюк припускає, що саме цим керівництво партії займатиметься одразу після виборів – домовлятись про більшість, щоб вже з перших засідань новообраної Верховної Ради оголосити про створення коаліції на основі партії "Слуга народу".

Результати національного екзит-полу, станом на 20:00, дивіться тут:

Щоправда, президент уже встиг заявити про готовність створювати коаліцію з "Голосом". А Максим Вознюк радить звернути увагу на слова Володимира Зеленського, який недаремно, коментуючи результати екзит-полів, натякнув на кандидатуру Святослава Вакарчука на посаду прем’єр-міністра. Це свідчить про те, що вони попередньо розраховують на депутатів від "Голосу".



Як формується коаліція у Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

Коаліційні ігри

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що про склад коаліції можна буде говорити лише після оголошення результатів по мажоритарці. На яких умовах заходитимуть самовисуванці в коаліцію – питання, адже вони можуть шантажувати партнерів, оскільки матимуть "золоту" акцію.

Якщо "Голос" матиме достатньо депутатів, то коаліція складатиметься з цих двох партій. Інакше це може бути "Батьківщина", але вони підуть на такий крок лише на своїх умовах,

– додає Тарас Загородній.

Хоч у "Батьківщині" вже заявили, що не претендують на посади. Щоправда, коаліція з Юлією Тимошенко – непросте випробування для будь-якого партнера. Очільниця "Батьківщини" має чималі амбіції, тому її партія може стати не стільки партнером по коаліції, скільки конкурентом.

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Малоймовірно виглядає й тандем "Слуги народу" та "Європейської солідарності". Між лідерами цих політичних сил була дуже серйозна боротьба на президентських виборах. Подекуди, вони навіть переходили межу у взаємних звинуваченнях. Відповідно, виборець, банально, не зрозуміє такого об’єднання. За таких обставин, фракція п’ятого президента має значно більші шанси стати опозицією у новій Раді, ніж бути коаліційним партнером.



Нова коаліція створюватиметься на основі партії "Слуга народу" / Фото прес-служби партії

Чимось зі світу фантастики виглядає й коаліція пропрезидентської фракції та "Опозиційної платформи – За життя". У випадку такого об’єднання постане питання про політичні принципи і цінності самого Володимира Зеленського. Така коаліція може спровокувати повне нерозуміння і навіть громадський супротив активної частини суспільства, яке не забуло Майдан 2013-14 років і те, що тоді боролись з чиновниками режиму Віктора Януковича.

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До речі, за інсайдерською інформацією, у переважній більшості мажоритарних округів українських мегаполісів перемагають кандидати від "Слуги народу". Зокрема, йдеться про Київ, Дніпро та інші міста-мільйонники. Тож, наразі саме від мажоритарки залежить, якою буде коаліція. А от щодо дати проведення першого засідання нової Ради, то вірогідніше за все, воно відбудеться уже в серпні. Принаймні, саме про останній місяць літа говорять в штабі "Слуги народу".



Результати ЦВК/ Інфографіка 24 каналу