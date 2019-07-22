Парламентські вибори – 2019: коли нова Рада може зібратися на перше засідання

21 липня в Україні проходять позачергові парламентські вибори, на яких за місце у парламенті змагаються 22 політичні партії. Точної дати першого засідання новообраної Верховної Ради ще немає. Проте, спікер парламенту Андрій Парубій прогнозує, що воно відбудеться у кінці серпня – на початку вересня.

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання Верховної Ради 9 скликання відбулося на День Незалежності України – 24 серпня, пише "Українська правда".

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Окрім того, лідер штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко також сказав журналістам, що є ідея провести засідання парламенту вже в серпні.

Схожу думку висловлював і спікер Верховної Ради ХVIII скликання Андрій Парубій. Після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві він розповів журналістам, що зробить усе, аби новообраний парламент чимпошвидше зібрався на перше засідання, пише Укрінформ.

Кінець серпня – початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної дієвої роботи, і я невідкладно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося чимшвидше, – наголосив спікер Ради.

Він запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраної Верховної Ради одразу після оголошення офіційних результатів виборів.

"Я, як голова Верховної Ради, маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані стосовно виборів і по пропорційній системі, і по мажоритарній системі, має бути створено три робочі групи – по формуванню комітетів, по розсадці в залі і по забезпеченню депутатів", – додав Парубій.

Зауважимо, Верховна Рада 8 скликання офіційно завершила свою роботу 8 липня – того дня нардепи подякували, попрощалися та спільно виконали український гімн.

Ще до парламентських виборів керівник передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко зазначив, згідно з законом, крайній термін, коли має запрацювати Верховна Рада, – 9 вересня. Але президентська політсила не збирається чекати на цю дату та планує провести перше засідання 24 серпня – у День незалежності.

У телемарафоні 24 каналу представники партій прокоментували, коли може відбутися перше засідання Верховної Ради.

"Слуга народу"

"Я думаю, що 6 серпня засідання не буде, але воно відбудеться в серпні. Проте які дати, то ми зараз це обговорюємо. Чому не буде? Тому що зараз ми працюємо дуже активно над всіма можливими законодавчими ініціативами, які плануємо одразу внести", – розповіла кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" Марина Бардіна.

"Голос"

"З точки зору закону, зібратися парламенту досить швидко буде складно, тому що до 5 серпня ЦВК тільки встановить результати і їх потрібно ще опублікувати. Після того кожен народний депутат, який буде визнаний обраним, отримає 20 днів передбачених законом для підготовки реєстрації його уже безпосередньо депутатом. З огляду на це говорити про досить швидкі терміни з точки зору закону, на жаль, чи, на щастя, досить складно", – заявив юрист партії "Голос" Володимир Венгер.

"Європейська солідарність"

"Я не думаю, що дата є настільки визначальним питанням. Буде погоджувальна група працювати, куди кожна з фракцій спрямує своїх представників. Я думаю, що консенсус буде знайдений", – пояснив кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Ростислав Павленко.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу