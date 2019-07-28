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      У "Слузі народу" назвали головного претендента на посаду очільника Міносвіти

      20073 Читать новость на русском
      Сергій Бабак може очолити Міністерство освіти і науки в новому уряді
      Сергій Бабак може очолити Міністерство освіти і науки в новому уряді / censor.net.ua

      Після формування нового уряду більшість чинних міністрів найімовірніше підуть у відставку. Не виключенням є і глава Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич. Наразі головним претендентом на її посаду є експерт Сергій Бабак.

      Голова штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю LB.ua, що Бабак теоретично сам вже проявляв ініціативу, що хоче стати міністром освіту.

      Важливо: Потрібно скоротити кількість державних вишів в Україні, – Бабак про реформу освіти

      Усі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті. Я знаю, що Сергій напрацював пакет освітніх законопроектів, тож готовий йти у профільний комітет,
      – розповів Корнієнко.

      За його словами, "Слуга народу" буде продовжувати реформи, які започаткувала Гриневич у сфері Нової української школи. Політик додав, що партія має пропозиції щодо загальноосвітньої школи, але більшість з них розкривають і удосконалюють реформу НУШ.

      як в Україні формують кабінет міністрів
      Як формується Кабінет Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

      Хто такий Сергій Бабак? Доктор технічних наук, автор понад 60 наукових праць з економіки та технічних наук. Має 18 років наукового та викладацького стажу. 5 років був проректором приватного університету, 5 років очолював науковий центр Національної академії наук, був членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Директор освітніх програм аналітичного центру Український інститут майбутнього. Виступає за суттєве реформування системи освіти в Україні.

      Долучився до команди кандидата у президенти Володимира Зеленського весною. Тоді Бабак навіть потрапив у конфуз через незнання математики. Так, він назвав "абсолютно реальними" розрахунки одного з експертів штабу Зеленського, який переконував, що для забезпечення зарплат вчителям на рівні 4 тисяч доларів на місяць вистачить тільки 200 мільйонів доларів на рік. Згодом команда Зеленського визнала помилковість цих розрахунків.

      Пройшов до Верховної Ради ІХ скликання за списком "Слуги народу".

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Слуга народу Верховна Рада Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України
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