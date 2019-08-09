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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа

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      Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в Украине 21 июля. Впервые новый парламент соберется на заседание 29 августа.

      Такое решение приняли на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

       Обратите внимание: Официальные результаты парламентских выборов 2019

      Дату 29 августа предложил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. По его словам, на первом заседании народные избранники примут присягу.

      Первое заседание новоизбранной Рады, согласно Конституции, откроет самый старший по возрасту депутат. В IX созыве таким будет представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 78-летний Юлий Иоффе.

      Как прошло заседание и о чем договорились новоизбранные нардепы: смотрите видео

      Почему "Слуга народа" хочет начать первое заседание нового парламента как можно скорее

      Одной из причин, почему нардепы спешат начать работу нового парламента – это Антикоррупционный суд. Он должен начать работу 5 сентября, однако Рада не поддержала другие антикоррупционные законопроекты, которые должны обеспечить стабильную работу органа. По этой причине у президента Зеленского и главы Верховной Рады возник конфликт.


      Распределение мест в Раде / инфографика 24 канала

       Важно: ЦИК не уложилась в сроки с объявлением результатов выборов: какие могут быть последствия

      ЧИТАЙТЕ О ПРЕТЕНДЕНТАХ НА ГЛАВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ:

       

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Андрей Герус День виборов
      Источник: 24 канал
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