Первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в Украине 21 июля. Впервые новый парламент соберется на заседание 29 августа.

Такое решение приняли на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

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Дату 29 августа предложил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. По его словам, на первом заседании народные избранники примут присягу.

Первое заседание новоизбранной Рады, согласно Конституции, откроет самый старший по возрасту депутат. В IX созыве таким будет представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 78-летний Юлий Иоффе.

Как прошло заседание и о чем договорились новоизбранные нардепы: смотрите видео

Почему "Слуга народа" хочет начать первое заседание нового парламента как можно скорее

Одной из причин, почему нардепы спешат начать работу нового парламента – это Антикоррупционный суд. Он должен начать работу 5 сентября, однако Рада не поддержала другие антикоррупционные законопроекты, которые должны обеспечить стабильную работу органа. По этой причине у президента Зеленского и главы Верховной Рады возник конфликт.



Распределение мест в Раде / инфографика 24 канала

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