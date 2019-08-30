Руслан Рябошапка: с НАЗК в кресло Генпрокурора

Одним из последних в первый день работы новой Рады стало назначение Руслана Рябошапки на должность главы Генеральной прокуратуры Украины. 24 канал предлагает ознакомиться с важнейшими фактами из биографии политика.

Руслан Рябошапка был назначен заместителем главы Офиса президента Украины 21 мая, сразу после инаугурации Зеленского.

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23 июля глава государства рассказал, что рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора. Пока ГПУ возглавляет Юрий Луценко, который ушел в отпуск. Однако, президент постоянно подчеркивает необходимость сменить генпрокурора.

Это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов,

– подчеркнул Зеленский.

Что известно о новом генпрокуроре Руслане Рябошапке – далее в материале журналистов 24 канала.

Биография Руслана Рябошапки

Семья и образование: интересные факты

Руслан Рябошапка – 42-летний политик и юрист. До назначения на пост генпрокурора работал заместителем главы Офиса Президента Владимира Зеленского, где отвечал за правовой блок и отношения главы государства с судами.

Высшее образование получил по специальности правоведение в теперь уже несуществующем частном украинско-израильском Международном Соломоновом Университете в Киеве.

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Рябошапка женат на юристе Олесе Бартовщук, которая работает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во французском Страсбурге. Пара воспитывает трех сыновей: Тимура, Луку и Марка. Все они имеют гражданство Франции и живут с матерью на территории ЕС.

Карьера: где успел поработать Рябошапка

После окончания университета в 1998 году Рябошапка работал на различных должностях в Государственном департаменте по вопросам исполнения наказаний и устроился в Министерство юстиции. Работа в ведомстве затянулась на 12 лет. Именно там политик и сформировался как специалист.

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В Минюсте Рябошапка прошел путь от главного специалиста до начальника Департамента законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политике.

В 2010 году получил звание Заслуженного юриста Украины. В этот же год его назначили директором новосозданного Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров, который возглавлял Николай Азаров. Но уже в феврале следующего года правительство ликвидировало эту структуру. По одной из версий, причиной стало то, что коррупционеров начали искать "не там, где надо".

После закрытия Антикоррупционного бюро Рябошапка и далее отвечал за те же вопросы – но уже в статусе заместителя руководителя Департамента юридического обеспечения аппарата Кабмина. "Полевой" борьбы с коррупцией в его работе было мало – чиновник никого не "ловил", не задерживал и не контролировал чью-то деятельность. Однако, Рябошапка стал одним из ведущих авторов правовых норм по предупреждению и недопущению взяточничества в системе органов исполнительной власти.

Когда же осенью 2013 года на улицы городов стали выходить недовольные политикой Януковича люди и в стране начался Евромайдан, Рябошапка ушел из правительства Азарова.

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Работу он нашел в неправительственной организации Transparency International Украина, где полгода занимался антикоррупционными вопросами.

После победы Революции Достоинства в 2014 году юрист вернулся в родной Минюст, где занял пост заместителя министра Павла Петренко. В октябре Рябошапка во второй раз уволился из Министерства юстиции. Возможно, на этот раз навсегда.

Через полтора года, в марте 2016, правовед стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Там он занимался вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов.



Рябошапка вместе с руководством НАПК

Однако в июне 2017 года Рябошапка написал заявление об увольнении и ушел из НАПК с громким скандалом. Он обвинил главу органа Наталью Корчак в неэффективной работе, нежелании решать проблемы агентства и промедлении с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.

Сотрудничество с Зеленским: как Рябошапка попал в команду президента

Поговаривают, что Руслана Рябошапку в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского привел Андрей Богдан, нынешний глава Офиса Президента.

Сам Зеленский накануне второго тура президентских выборов представил Рябошапку как главного специалиста по правоохранительной и антикоррупционной политике в своем штабе.

После победы на выборах Зеленский назначил юриста заместителем главы Офиса Президента. На этом посту Рябошапка курировал антикоррупционные вопросы и Национальный совет по борьбе с коррупцией при президенте.

Относительно инициатив, то Рябошапка лоббирует отмену "поправок Лозового" в уголовном кодексе. Они вводят ряд ограничений для следствия: сокращают срок досудебного расследования, вводят проведение экспертиз только по решению суда и так далее. Также Рябошапка выступает за усиление защиты свидетелей и обличителей в делах о коррупции, ведь в противном случае они боятся свидетельствовать на взяточников.

Декларация Рябошапки: каким состоянием владеет представитель Зеленского

Последний раз Руслан Рябошапка подавал электронную декларацию в марте 2018 года за предыдущий 2017 год. Согласно ей, у него собственной недвижимости нет. Однако, его жена Олеся является владелицей:

квартиры площадью 150 квадратных метров в элитном селе Новые Петровцы на Киевщине (совладелица);

площадью 150 квадратных метров в (совладелица); земельного участка площадью 318 квадратных метров в селе Новые Петровцы на Киевщине (совладелица);

площадью 318 квадратных метров (совладелица); жилого дома во Франции площадью 145 метров квадратных;

площадью 145 метров квадратных; земельного участка площадью 440 квадратных метров во Франции.

Ездит Рябошапка на автомобиле Volvo XC90, а его жена на Volvo XC70.

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Зарплата за 2017 год, которую Рябошапка получал в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, составила 414 тысяч 147 гривен. Зарплата его жены в Европейском суде – почти 3 миллиона гривен.

Кроме того, Рябошапка получил доход от отчуждения движимого имущества почти на 400 тысяч гривен. Кроме того, Олеся Бартовщук брала в Страсбурге кредит на сумму в 430 тысяч гривен.

Что говорит Рябошапка про Генпрокуратуру?

Рябошапка не был многословным относительно работы в Генпрокуратуре. Однако он придерживается таких основных мыслей: