Рябошапка рассказал о последнем разговоре с президентом Зеленским
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что последний раз разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля. Они обсуждали рабочие вопросы.
Об этом Рябошапка рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.
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"Последний раз общались с президентом в минувшую пятницу. Никаких разговоров об увольнении не было. Были определенные практические вопросы, связанные с нашей работой. В частности, говорили о законопроекте электронного судопроизводства и некоторые другие", – сказал Рябошапка.
Также генпрокурор заявил, что некоторые люди из "Слуги народа" просили его назначить своих прокуроров и "порешать" некоторые дела. Впрочем добавил, что его отставка – это политизация работы.
Вероятная отставка генпрокурора Рябошапки: что известно
- О том, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора стало известно 3 марта 2020 года.
- Уже через два дня, 5 марта, в Раде запланировали внеочередное заседание, где нардепы могут выразить Рябошапке недоверие.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что вместо Рябошапки пост может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
- Комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал, чтобы депутаты сами решали увольнять генпрокурора.
- Подписи для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке собирал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.
- Заявление Бужанского зарегистрировали на разляд в Верховной Раде тогда, когда оно набрало необходимое количество подписей.
- Если отставка состоится 5 марта, нового генпрокурора сегодня не назначат.
Руслан Рябошапка прокомментировал свое вероятное увольнение: полное видео