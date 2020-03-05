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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Рябошапка рассказал о последнем разговоре с президентом Зеленским

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      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что последний раз разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля. Они обсуждали рабочие вопросы.

      Об этом Рябошапка рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

      Читайте также Рябошапку на Ионушаса: как смена генпрокурора может повлиять на реформы

      "Последний раз общались с президентом в минувшую пятницу. Никаких разговоров об увольнении не было. Были определенные практические вопросы, связанные с нашей работой. В частности, говорили о законопроекте электронного судопроизводства и некоторые другие", – сказал Рябошапка.

      Также генпрокурор заявил, что некоторые люди из "Слуги народа" просили его назначить своих прокуроров и "порешать" некоторые дела. Впрочем добавил, что его отставка – это политизация работы.

      Вероятная отставка генпрокурора Рябошапки: что известно

      • О том, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора стало известно 3 марта 2020 года.
      • Уже через два дня, 5 марта, в Раде запланировали внеочередное заседание, где нардепы могут выразить Рябошапке недоверие.
      • Впоследствии в СМИ появилась информация, что вместо Рябошапки пост может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
      • Комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал, чтобы депутаты сами решали увольнять генпрокурора.
      • Подписи для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке собирал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.
      • Заявление Бужанского зарегистрировали на разляд в Верховной Раде тогда, когда оно набрало необходимое количество подписей.
      • Если отставка состоится 5 марта, нового генпрокурора сегодня не назначат.

      Руслан Рябошапка прокомментировал свое вероятное увольнение: полное видео

       

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      Автор: Анна Калюжная, Татьяна Пасичник
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Руслан Рябошапка
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