Рябошапка рассказал о последнем разговоре с президентом Зеленским

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что последний раз разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля. Они обсуждали рабочие вопросы.

Об этом Рябошапка рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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"Последний раз общались с президентом в минувшую пятницу. Никаких разговоров об увольнении не было. Были определенные практические вопросы, связанные с нашей работой. В частности, говорили о законопроекте электронного судопроизводства и некоторые другие", – сказал Рябошапка.

Также генпрокурор заявил, что некоторые люди из "Слуги народа" просили его назначить своих прокуроров и "порешать" некоторые дела. Впрочем добавил, что его отставка – это политизация работы.

Вероятная отставка генпрокурора Рябошапки: что известно

О том, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора стало известно 3 марта 2020 года.

Уже через два дня, 5 марта, в Раде запланировали внеочередное заседание, где нардепы могут выразить Рябошапке недоверие.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что вместо Рябошапки пост может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал, чтобы депутаты сами решали увольнять генпрокурора.

Подписи для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке собирал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Заявление Бужанского зарегистрировали на разляд в Верховной Раде тогда, когда оно набрало необходимое количество подписей.

Если отставка состоится 5 марта, нового генпрокурора сегодня не назначат.

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