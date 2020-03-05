Рябошапку на Ионушаса: как изменение генпрокурора может повлиять на реформы

В Верховной Раде решают судьбу генпрокурора и думают о назначении на его место депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса. Зачем понадобилось менять Руслана Рябошапку в разгар реформы прокуратуры, разбирался журналист сайта 24 канала.

Сами фигуранты обсуждения – Руслан Рябошапка и Сергей Ионушас, избегают конкретных ответов на вопросы журналистов. Кстати, Рябошапка положительно отзывается о своем вероятном преемнике.

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В свою очередь, Ионушас подтвердил, что его кандидатуру обсуждали на заседании фракции "Слуга народа", однако он считает, что пока рано говорить об изменении генпрокурора.

Почему хотят уволить Рябошапку?

за более полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;

за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;

ни одного обвинительного акта по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлено.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он не доволен Русланом Рябошапкой, потому что он не "посадил" Петра Порошенко.

По словам Арахамии, он лично будет голосовать за отставку Рябошапки на внеочередном заседании Верховной Рады, 5 марта. Он обвинил не только генпрокурора, но и всю его команду в отказе подписывать подозрение Порошенко.



Руслан Рябошапка / фото: Офис Президента Украины

В то же время Рябошапка, отвечая на вопрос нардепов, возразил, что в Офисе президента от него требовали подписать подозрение Петру Порошенко. По его словам, никакого давления на него из-за этого вопроса не совершали.

Рябошапка считает, что причиной инициативы по его отставке являются уголовные дела относительно Укрнафты.

Об этом он сказал в кулуарах Рады после заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором поддержали его отставку, сообщает Укринформ.

Есть дела по Укрнафте, и эти вещи заставляют некоторых людей действовать все быстрее и циничнее,

– сказал Рябошапка, комментируя решение комитета.

По его словам, "депутаты, которые инициировали сбор подписей являются теми, кто связан с людьми, которые боятся тех дел, о которых я только что сказал".

Рябошапка отметил, что из-за этого срывается процесс переаттестации прокуроров, который проходит в рамках большой реформы прокуратуры.

Что успел изменить в работе прокуратуры Руслан Рябошапка?

Как известно, президент поручил генеральному прокурору провести реформу. Для этого был подготовлен соответствующий закон, а технически материальное обеспечение предоставило международное сообщество, заинтересованное в том, чтобы в Украине работала современная и эффективная, а главное независимая прокуратура.

За полгода работы Руслану Рябошапке удалось сделать следующее:

Проведена переаттестация Офиса генерального прокурора – 40% работников были уволены. Они не прошли проверку.

По словам главы аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяны Хутор, эти работники не отвечали в основном такому критерию как компетентность.

Осталось 610 человек, 450 уволены. Проверяли компетенцию, этику и добродетель работников. Большинство из тех, кто был уволен оказались недостаточно компетентными и не дотягивали по добродетели,

– подчеркнула экспертка.

Также был объявлен набор новых людей на 100 вакансий. Этот отбор пока продолжается.



Татьяна Хутор / фото с ее страницы в Facebook

Завершился и второй этап аттестации в регионах. Там тестирование показало, что 20% работников прокуратуры не отвечают критериям.

Кроме того, при Руслане Рябошапке была сформирована новая система оценки работы прокурора, рассказала Татьяна Хутор.

Сейчас не считают количество дел и документов. Перешли от количественной оценки работы к качественной.

Также была проведена еще одна реформа – генпрокурор отстранил себя от процедуры назначения-увольнения работников прокуратуры. Этим теперь занимается соответствующая кадровая комиссия, в которую входят представители международных организации (50%).

Будет ли продолжена реформа в случае увольнения Руслана Рябошапки?

Татьяна Хутор убеждена, что реформа была сильно завязана на лице Руслана Рябошапки.

Он успел наладить хорошие взаимоотношения с международными партнерами, которые обеспечили проведение этой реформы. У Рябошапки была политическая воля для проведения изменений,

– отметила Хутор.

Экспертка считает, что реформу необходимо обязательно продолжать. Однако неизвестно будет ли поддерживать ее новый генеральный прокурор. А им может быть, напомним, Сергей Ионушас. Что о нем известно?

Кто такой Сергей Ионушас?

Родился 18 октября 1979 года в России. В 1996 году окончил Киево-Печерский лицей. В 2002 году поступил в институт международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. В 2016 году Сергей Ионушас учился в CAPS Business School.

Карьера

Сергей Ионушас еще во время учебы в университете работал в компании Attorney at Law. В 2008 году перешел в компанию Patent Attorney. Ионушас работал адвокатом, юристом, защищая авторские права и промышленную деятельность. Также вероятный гепрокурор Сергей Ионушас является членом Ассоциации работников и Ассоциации адвокатов Украины.



Сергей Ионушас / фото с его страницы в Facebook

В 2019 году он выступал доверенным лицом Владимира Зеленского во время выборов Президента Украины.

Ионусаш участвовал в парламентских выборах от партии "Слуга народа". Он до сих пор является народным депутатом от этой фракции.

Декларация

Сергей Ионушас в декларации за 2018 год подал информацию, что в его собственности находятся квартира, жилой дом, земельный участок и гараж. Также у него есть автомобиль Porsche.

Ионушас получил 58 тысяч 650 гривен зарплаты в компании ООО ЮФ "ГЕЛОН". Также за работу в компаниях ООО "КОНСИОН" и ООО "ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК" он получил более 137 тысяч гривен.

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Он также задекларировал страховые выплаты в размере 234 тысяч 713 гривен и доход от занятия предпринимательской деятельностью – 3 миллиона 956 тысяч 864 гривен.