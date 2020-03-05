Рада проголосовала за отставку Рябошапки

Верховная Рада на внеочередном заседании, 5 марта, уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутата.

Заседание парламента в 18:30 открыл спикер Рады Дмитрий Разумков. Потом депутаты высказали свое мнение о деятельности Рябошапки: большинство из выступающих высказали мнение, что Рябошапка недостаточно хорошо выполнял свои обязанности.

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Сам генпрокурор взял последнее слово, эмоционально высказался о своей отставке и покинул зал Верховной Рады. Соответственно, решения о выражении ему недоверия Рябошапка не дождался.

За отставку проголосовали 179 депутатов из "Слуги народа", 36 из "Оппозиционной платформы – за жизнь", из фракции "За будущее" – 15, с "Доверия" – 16 и 17 внефракционных.

"Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не голосовали за отставку Рябошапки.

Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

2 марта появилась информация, что Рада может рассмотреть отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Вчера, 4 марта, комитет парламента из правоохранительных органов рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.

Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке есть самые большие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.

В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий: