В Раде собрали 180 подписей за отставку генпрокурора Рябошапки

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Пока освобождение чиновника поддержали 180 народных депутатов из 150 необходимых.

Об этом сообщает журналистка 24 канала Анна Калюжная. По ее данным, подписи на увольнение Рябошапки собирал скандальный парламентарий от "Слуги народа" Максим Бужанский.

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Постановление об увольнении Рябошапки тоже уже есть. 180 подписей. Собирал Бужанский,

– пишет Калюжная.

Подписи за отставку Рябошапки были собраны среди нардепов "Слуги народа", ОПЗЖ и других фракций, пишет "ZN.ua". По состоянию на 13 часов собрано 180 подписей – это больше, чем нужно.

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Следовательно, группа парламентариев, которая выступает за увольнение Рябошапки планирует сегодня зарегистрировать в Раде проект постановления о недоверии генпрокурору. 4 марта его рассмотрит профильный комитет по правоохранительной деятельности. После этого вопрос об отставке руководителя Офиса генпрокурора будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

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Что говорят западные партнеры о вероятной отставке Рябошапки?

Посольство Соединенных Штатов Америки похвалило генерального прокурора Рябошапку накануне отчета в Верховной Раде 4 марта.

Мы с нетерпением ожидаем на сегодняшнюю встречу послов стран "Большой семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора,

– отметили дипломаты.

Что говорил Рябошапка о своей вероятной отставке?

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что голосование за его отставку 4 марта действительно может произойти, но вряд ли будет успешным.

Я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не произойдет. Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным,

– отметил Рябошапка.

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Почему появились слухи об отставке Рябошапки?

Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и ряд министров действующего правительства: министра финансов, министра здравоохранения, министра по делам ветеранов, министра развития общин и территорий, министра аграрной политики и министра энергетики и угольной промышленности.

Кроме того, Рада заслушает отчет правоохранительных органов – МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора. По данным СМИ, после этого нардепы планируют голосовать за увольнение Артема Сытника и Руслана Рябошапки.