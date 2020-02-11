Какую зарплату получил генпрокурор Руслан Рябошапка в январе: сумма

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка получил почти 200 тысяч гривен зарплаты за январь 2020 года. Половину этой суммы составляют премии и надбавки.

Такие данные обнародовал Офис Генпрокурора в ответ на запрос журналистов 24 канала.

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Так, за первый месяц 2020 года Рябошапка получил зарплату в размере 180 тысяч 672 гривен. Однако из этой суммы еще отчислят налоги.

Должностной оклад Рябошапки на должности генпрокурора составляет лишь половину его зарплаты – 93 тысячи 648 гривен. Другая часть состоит из премии и различных надбавок.



Ответ Офиса генпрокурора о зарплате Руслана Рябошапки / 24 канал

Заметим, зарплата Рябошапки значительно выросла в 2020 году. Правительство повысило оклад Генерального прокурора с 37 тысяч до свыше 93 тысяч гривен. В целом повышение зарплат предусмотрели для всех работников Офиса генпрокурора.



Зарплаты в прокуратуре / Инфографика 24 канал

К слову, ранее 24 канал сообщал о сумме зарплаты главы СБУ Ивана Баканова. За январь этого года ему насчитали свыше 87 тысяч гривен. Однако на руки глава силового ведомства также получит меньшую сумму из-за уплаты налогов.