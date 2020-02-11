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      Какую зарплату получил генпрокурор Руслан Рябошапка в январе: сумма

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      Известна зарплата Рябошапки за январь

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка получил почти 200 тысяч гривен зарплаты за январь 2020 года. Половину этой суммы составляют премии и надбавки.

      Такие данные обнародовал Офис Генпрокурора в ответ на запрос журналистов 24 канала.

      Интересно: Рябошапка рассказал, где взял 400 тысяч евро на элитный дом во Франции

      Так, за первый месяц 2020 года Рябошапка получил зарплату в размере 180 тысяч 672 гривен. Однако из этой суммы еще отчислят налоги.

      Должностной оклад Рябошапки на должности генпрокурора составляет лишь половину его зарплаты – 93 тысячи 648 гривен. Другая часть состоит из премии и различных надбавок.


      Ответ Офиса генпрокурора о зарплате Руслана Рябошапки / 24 канал

      Заметим, зарплата Рябошапки значительно выросла в 2020 году. Правительство повысило оклад Генерального прокурора с 37 тысяч до свыше 93 тысяч гривен. В целом повышение зарплат предусмотрели для всех работников Офиса генпрокурора.

      зарплати в офісі генпрокурора
      Зарплаты в прокуратуре / Инфографика 24 канал

      К слову, ранее 24 канал сообщал о сумме зарплаты главы СБУ Ивана Баканова. За январь этого года ему насчитали свыше 87 тысяч гривен. Однако на руки глава силового ведомства также получит меньшую сумму из-за уплаты налогов.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Зарплата Деньги Руслан Рябошапка
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