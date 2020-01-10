15:43
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения
      Вєсті Кремля
      09:00, сегодня
      Вести.UA: Что Зеленский делал в Омане. Секретное задание Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Рябошапке и прокурорам увеличили зарплаты: сколько они будут получать теперь

      74 Читати новину українською
      Зарплаты прокуроров возрастут / pravda.com

      Правительство повысило оклад генпрокурора в более чем 2,5 раза. Теперь он составляет более 93 тысяч гривен. В общем повышение зарплат предусмотрели для всех прокуроров.

      Оклады работников Офиса генпрокурора вырастут в соответствии с постановлением правительства.

      Читайте также: В Украине начал работу Офис генпрокурора: что изменится

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка теперь будет получать оклад в сумме до 93 тысяч 648 гривен, до сих пор было 37 тысяч. То есть размер оклада вырос в более чем 2, 5 раза.

      Как изменятся должностные оклады прокуроров

      • Оклад первого заместителя генпрокурора составит 89 тысяч 326 гривен, заместителя – 86 тысяч 446 гривен;
      • начальника департамента – 40 тысяч 341 гривну;
      • для прокурора Офиса генпрокурора – 28 тысяч 815 гривен;
      • начальников областных прокуратур – 38 тысяч 038 гривен;
      • окружных прокуратур – 32 тысячи 273 гривны.

      прокурори
      Новые оклады прокуроров / suspilne.media

      Согласно прогнозу Минэкономики средняя зарплата украинцев в 2020 году составит около 13 тысяч, а к концу 2022 года – более 16 тысяч гривен. Сейчас средняя зарплата по Украине составляет 10 тысяч 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      зарплата

      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня
      44307
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Законодательство Кабинет Министров Украины Руслан Рябошапка Зарплата ГПУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Тимошенко атакує: що задумала чиновниця, потрапивши в опозицію
      Сергій Лещенко 49
      сегодня , 15:00 Почему и как иранцы сбили украинский "Боинг": вероятные версии авиакатастрофы
      Юрій Бутусов 8554
      4 января , 10:00 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      208
      сегодня , 12:50 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Кошанська 82657
      сегодня , 12:00 "Зрада" у мовчанні Зеленського
      Петро Охотін 2857
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук