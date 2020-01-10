Рябошапке и прокурорам увеличили зарплаты: сколько они будут получать теперь

Правительство повысило оклад генпрокурора в более чем 2,5 раза. Теперь он составляет более 93 тысяч гривен. В общем повышение зарплат предусмотрели для всех прокуроров.

Оклады работников Офиса генпрокурора вырастут в соответствии с постановлением правительства.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка теперь будет получать оклад в сумме до 93 тысяч 648 гривен, до сих пор было 37 тысяч. То есть размер оклада вырос в более чем 2, 5 раза.

Как изменятся должностные оклады прокуроров

Оклад первого заместителя генпрокурора составит 89 тысяч 326 гривен, заместителя – 86 тысяч 446 гривен;

начальника департамента – 40 тысяч 341 гривну;

для прокурора Офиса генпрокурора – 28 тысяч 815 гривен;

начальников областных прокуратур – 38 тысяч 038 гривен;

окружных прокуратур – 32 тысячи 273 гривны.



Новые оклады прокуроров / suspilne.media

Согласно прогнозу Минэкономики средняя зарплата украинцев в 2020 году составит около 13 тысяч, а к концу 2022 года – более 16 тысяч гривен. Сейчас средняя зарплата по Украине составляет 10 тысяч 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.