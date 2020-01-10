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      Рябошапці і прокурорам збільшили зарплати: скільки вони отримуватимуть тепер

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      Зарплати прокурорів зростуть / pravda.com

      Уряд підвищив оклад генпрокурора у понад 2,5 рази. Тепер він становить понад 93 тисячі гривень. Загалом підвищення зарплат передбачили для всіх прокурорів.

      Оклади працівників Офісу генпрокурора зростуть відповідно до постанови уряду.

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      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка тепер отримуватиме оклад у сумі до 93 тисяч 648 гривень, досі було 37 тисяч. Тобто розмір окладу зріс у понад 2, 5 рази.  

      Як зміняться посадові оклади прокурорів

      • Оклад першого заступника генпрокурора становитиме 89 тисяч 326 гривень, заступника – 86 тисяч 446 гривень;
      • начальника департаменту – 40 тисяч 341 гривня;
      • для прокурора Офісу генпрокурора – 28 тисяч 815 гривень;
      • начальників обласних прокуратур – 38 тисяч 038 гривень;
      • окружних прокуратур – 32 тисяч 273 гривень.

      прокурори
      Нові оклади прокурорів / suspilne.media

      Відповідно до прогнозу Мінекономіки середня зарплата українців у 2020 році становитиме майже 13 тисяч, а до кінця 2022 – понад 16 тисяч гривень. Наразі середня зарплата по Україні становить 10 тисяч 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      зарплата

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ГПУ Зарплата Гроші Руслан Рябошапка Кабінет Міністрів України Законодавство
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