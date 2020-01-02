В Україні розпочав роботу Офіс генпрокурора: що зміниться

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи.

Згідно з інформацією на сайті новоствореного органу, Офіс матиме 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1 500 працівників замість 2 500 співробітників Генеральної прокуратури, передбачених законодавством.

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За словами генерального прокурора Руслана Рябошапки, після атестації 1 339 прокурорів у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генерального прокурора. Він пообіцяв розпочати конкурс на понад 200 вакансій з 20 січня.

Коротко про реформу ГПУ і переатестацію прокурорів

Переатестація відбувалася у три етапи:

знання законодавства;

перевірка загальних здібностей;

співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких екскерівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.