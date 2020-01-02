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      В Україні розпочав роботу Офіс генпрокурора: що зміниться

      74 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка / liga.net

      2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи.

      Згідно з інформацією на сайті новоствореного органу, Офіс матиме 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1 500 працівників замість 2 500 співробітників Генеральної прокуратури, передбачених законодавством.

      Цікаво: Переатестація прокурорів: цікаві фейли з етапу співбесід

      За словами генерального прокурора Руслана Рябошапки, після атестації 1 339 прокурорів у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генерального прокурора. Він пообіцяв розпочати конкурс на понад 200 вакансій з 20 січня.

      Коротко про реформу ГПУ і переатестацію прокурорів

      Переатестація відбувалася у три етапи:

      • знання законодавства;
      • перевірка загальних здібностей;
      • співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

      До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких екскерівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

      Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка Реформи
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