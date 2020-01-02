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      В Украине начал работу Офис генпрокурора: что изменится

      3 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка / liga.net

      2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генерального прокурора. Он пришел на смену Генеральной прокуратуре, ликвидированной в рамках реформы.

      Согласно информации на сайте новосозданного органа, Офис будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1 500 работников вместо 2 500 сотрудников Генеральной прокуратуры, предусмотренных законодательством.

      Интересно: Переаттестация прокуроров: интересные фейлы с этапа собеседований

      По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки, после аттестации 1 339 прокуроров в ГПУ остались 610 прокуроров, которым предложили перейти в Офис генерального прокурора. Он пообещал начать конкурс на свыше 200 вакансий с 20 января.

      Коротко о реформе ГПУ и переаттестации прокуроров

      Переаттестация происходила в три этапа:

      • знание законодательства;
      • проверка общих способностей;
      • собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добропорядочность.

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры после того, как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

      К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили свыше 200 прокуроров, среди которых экс-руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

      Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор отмечал, что они адекватные, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли сотрудники антикоррупционных органов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Реформы Руслан Рябошапка ГПУ Новости Украины Новости политики
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