В Украине начал работу Офис генпрокурора: что изменится

2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генерального прокурора. Он пришел на смену Генеральной прокуратуре, ликвидированной в рамках реформы.

Согласно информации на сайте новосозданного органа, Офис будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1 500 работников вместо 2 500 сотрудников Генеральной прокуратуры, предусмотренных законодательством.

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По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки, после аттестации 1 339 прокуроров в ГПУ остались 610 прокуроров, которым предложили перейти в Офис генерального прокурора. Он пообещал начать конкурс на свыше 200 вакансий с 20 января.

Коротко о реформе ГПУ и переаттестации прокуроров

Переаттестация происходила в три этапа:

знание законодательства;

проверка общих способностей;

собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добропорядочность.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры после того, как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили свыше 200 прокуроров, среди которых экс-руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор отмечал, что они адекватные, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли сотрудники антикоррупционных органов.