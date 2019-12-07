14:47
7 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:09, 6 декабря
      Вєсті.UA
      20:49, 6 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Переаттестация прокуроров: интересные фэйлы с этапа собеседований

      50 Читати новину українською
      Леменов рассказал, как проходит третий этап переаттестации прокуроров / mykyivregion.com.ua

      В пятницу, 6 декабря, завершилась первая неделя третьего этапа переаттестации прокуроров – собеседования. Уже в первую неделю собеседование не прошли 16 прокуроров из 48. В общем к третьему этапу допущены 769 прокуроров, которой прошли предыдущие этапы.

      Только в пятницу были отсеяны 7 прокуроров из 14. Об этом рассказал председатель аттестационной комиссии Александр Леменов.

      Важно! В ГПУ прошел второй этап переаттестации: сколько прокуроров его провалили

      Причины, по которым прокуроры провалили собеседование, были стандартными:

      • Необъяснимые источники происхождения средств в отношении имущества родственников/друзей, которым пользуются прокурорские семьи;
      • Слабые профессиональные качества, которые не позволяют полноценно реализоваться в рамках работы ГПУ;
      • Сомнительные достижения в научной области при наличии соответствующей степени.

      Сам Леменов во время собеседований  с прокурорами занимался вопросами добропорядочности – декларации, стиль жизни. По его словам, кандидаты довольно часто не могли объяснить происхождение имущества, которое находится в их собственности или которым они пользуются.

      Подсказка на будущее – не прячьте реальное состояние дел за своими "объяснениями". Сразу видно, где человек говорит правду и пытается по-настоящему детализировать ситуацию, а где – просто обманывает и манипулирует,
      – посоветовал председатель аттестационной комиссии.

      Фейлы переаттестации

      Александр Леменов рассказал, что в комментариях в закрытой прокурорской группе настоящий "угар". Мол, у прокуроров паника из-за того, что за один только день 7 из 14 кандидатов провалили свои собеседования.

      "Особенно веселит персонаж, который сначала не сдал первый тест в Государственном бюро расследований. Затем он провалился при переаттестации в Генпрокуратуре", – рассказал председатель комиссии.

      Кроме того, он заявил, что ему уже даже угрожали из-за многочисленных провалов прокуроров на собеседованиях. Впрочем, обещает: заднюю не даст.

      Коротко о переаттестации прокуроров

      Она проводится в три этапа:

      • знание законодательства;
      • проверка общих способностей;
      • собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добродетель.

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

      К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили свыше 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

      Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор отмечал, что они адекватные, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли сотрудники антикоррупционных органов.

       

      Главные новости 6 декабря: 5 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      сегодня
      688
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Руслан Рябошапка ГПУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:34 Роскошные яхты, элитные особняки и отдых в Крыму: шокирующие состояния судей Майдана
      Віталій Шабунін 29
      сегодня , 12:49 Российского студента Егора Жукова осудили за блог: что известно о нем и его деле
      Василь Денисюк 119
      сегодня , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 602
      сегодня , 10:23 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
      Світлана Попова 767
      сегодня , 09:02 Главные новости 6 декабря: 5 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      Наталія Пристанська 688
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук