Переаттестация прокуроров: интересные фэйлы с этапа собеседований
В пятницу, 6 декабря, завершилась первая неделя третьего этапа переаттестации прокуроров – собеседования. Уже в первую неделю собеседование не прошли 16 прокуроров из 48. В общем к третьему этапу допущены 769 прокуроров, которой прошли предыдущие этапы.
Только в пятницу были отсеяны 7 прокуроров из 14. Об этом рассказал председатель аттестационной комиссии Александр Леменов.
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Причины, по которым прокуроры провалили собеседование, были стандартными:
- Необъяснимые источники происхождения средств в отношении имущества родственников/друзей, которым пользуются прокурорские семьи;
- Слабые профессиональные качества, которые не позволяют полноценно реализоваться в рамках работы ГПУ;
- Сомнительные достижения в научной области при наличии соответствующей степени.
Сам Леменов во время собеседований с прокурорами занимался вопросами добропорядочности – декларации, стиль жизни. По его словам, кандидаты довольно часто не могли объяснить происхождение имущества, которое находится в их собственности или которым они пользуются.
Подсказка на будущее – не прячьте реальное состояние дел за своими "объяснениями". Сразу видно, где человек говорит правду и пытается по-настоящему детализировать ситуацию, а где – просто обманывает и манипулирует,
– посоветовал председатель аттестационной комиссии.
Фейлы переаттестации
Александр Леменов рассказал, что в комментариях в закрытой прокурорской группе настоящий "угар". Мол, у прокуроров паника из-за того, что за один только день 7 из 14 кандидатов провалили свои собеседования.
"Особенно веселит персонаж, который сначала не сдал первый тест в Государственном бюро расследований. Затем он провалился при переаттестации в Генпрокуратуре", – рассказал председатель комиссии.
Кроме того, он заявил, что ему уже даже угрожали из-за многочисленных провалов прокуроров на собеседованиях. Впрочем, обещает: заднюю не даст.
Коротко о переаттестации прокуроров
Она проводится в три этапа:
- знание законодательства;
- проверка общих способностей;
- собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добродетель.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.
К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили свыше 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор отмечал, что они адекватные, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли сотрудники антикоррупционных органов.