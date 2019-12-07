Переаттестация прокуроров: интересные фэйлы с этапа собеседований

В пятницу, 6 декабря, завершилась первая неделя третьего этапа переаттестации прокуроров – собеседования. Уже в первую неделю собеседование не прошли 16 прокуроров из 48. В общем к третьему этапу допущены 769 прокуроров, которой прошли предыдущие этапы.

Только в пятницу были отсеяны 7 прокуроров из 14. Об этом рассказал председатель аттестационной комиссии Александр Леменов.

Важно! В ГПУ прошел второй этап переаттестации: сколько прокуроров его провалили

Причины, по которым прокуроры провалили собеседование, были стандартными:

Необъяснимые источники происхождения средств в отношении имущества родственников/друзей, которым пользуются прокурорские семьи;

Слабые профессиональные качества, которые не позволяют полноценно реализоваться в рамках работы ГПУ;

Сомнительные достижения в научной области при наличии соответствующей степени.

Сам Леменов во время собеседований с прокурорами занимался вопросами добропорядочности – декларации, стиль жизни. По его словам, кандидаты довольно часто не могли объяснить происхождение имущества, которое находится в их собственности или которым они пользуются.

Подсказка на будущее – не прячьте реальное состояние дел за своими "объяснениями". Сразу видно, где человек говорит правду и пытается по-настоящему детализировать ситуацию, а где – просто обманывает и манипулирует,

– посоветовал председатель аттестационной комиссии.

Фейлы переаттестации

Александр Леменов рассказал, что в комментариях в закрытой прокурорской группе настоящий "угар". Мол, у прокуроров паника из-за того, что за один только день 7 из 14 кандидатов провалили свои собеседования.

"Особенно веселит персонаж, который сначала не сдал первый тест в Государственном бюро расследований. Затем он провалился при переаттестации в Генпрокуратуре", – рассказал председатель комиссии.

Кроме того, он заявил, что ему уже даже угрожали из-за многочисленных провалов прокуроров на собеседованиях. Впрочем, обещает: заднюю не даст.

Коротко о переаттестации прокуроров

Она проводится в три этапа:

знание законодательства;

проверка общих способностей;

собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добродетель.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили свыше 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор отмечал, что они адекватные, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли сотрудники антикоррупционных органов.