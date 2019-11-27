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      В ГПУ прошел второй этап переаттестации: сколько прокуроров его провалили

      19 Читати новину українською
      Состоялся второй этап переаттестации прокуроров / gp.gov.ua

      В Генеральной прокуратуре Украины состоялся второй этап переаттестации прокуроров. В его рамках было проведено тестирование на общие способности и навыки. На этом этапе участвовали 795 прокуроров.

      Из них 24 прокурора провалили тестирование, а еще два человека просто не появились, сообщает Генпрокуратура.

      К слову: Почти треть прокуроров провалила первый этап переаттестации

      В то же время необходимые 93 и более баллов набрали 769 прокуроров. Именно они и будут допущены к следующему этапу переаттестации – собеседование с проверкой на добродетель и выполнением практического упражнения.

      По результатам третьего этапа кадровая комиссия будет принимать решение об успешном или неуспешно прохождении аттестации прокурором.

      Самые высокие баллы во втором этапе – от 131 до 154 баллов – получили только 50 человек или 7% прокуроров, которые проходили переаттестацию.

      Переатестація прокурорів
      Второй этап переаттестации прокуроров в цифрах / инфографика ГПУ

      Коротко о переаттестации прокуроров

      Она проводится в три этапа:

      • знание законодательства;
      • проверка общих способностей;
      • собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добродетель.

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

      К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

      Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор подчеркивал, что они адекватны, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли работники антикоррупционных органов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Руслан Рябошапка ГПУ Новости политики
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