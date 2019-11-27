В ГПУ прошел второй этап переаттестации: сколько прокуроров его провалили

В Генеральной прокуратуре Украины состоялся второй этап переаттестации прокуроров. В его рамках было проведено тестирование на общие способности и навыки. На этом этапе участвовали 795 прокуроров.

Из них 24 прокурора провалили тестирование, а еще два человека просто не появились, сообщает Генпрокуратура.

К слову: Почти треть прокуроров провалила первый этап переаттестации

В то же время необходимые 93 и более баллов набрали 769 прокуроров. Именно они и будут допущены к следующему этапу переаттестации – собеседование с проверкой на добродетель и выполнением практического упражнения.

По результатам третьего этапа кадровая комиссия будет принимать решение об успешном или неуспешно прохождении аттестации прокурором.

Самые высокие баллы во втором этапе – от 131 до 154 баллов – получили только 50 человек или 7% прокуроров, которые проходили переаттестацию.



Второй этап переаттестации прокуроров в цифрах / инфографика ГПУ

Коротко о переаттестации прокуроров

Она проводится в три этапа:

знание законодательства;

проверка общих способностей;

собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добродетель.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор подчеркивал, что они адекватны, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли работники антикоррупционных органов.