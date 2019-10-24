15:04
24 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, 23 октября
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, 23 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Почти треть прокуроров провалила первый этап переаттестации

      30 Читати новину українською
      ГПУ отсеял почти 30 процентов прокуроров
      ГПУ отсеял почти 30 процентов прокуроров / ГПУ

      После подведения итогов первого этапа переаттестации отсеяли 29 процентов прокуроров. Не прошли тест на знание законов 197 претендентов на работу в Офисе генпрокурора, не явились на тестирование 117 человек.

      Об этом на своей фейсбук-странице рассказал председатель аттестационной комиссии Александр Леменов.

      Интересно: Переаттестация для ГПУ: что вызвало возмущение у прокуроров

      В то же время Леменов подчеркнул, что вопросы были простые и касались базовых тем. Чтобы пройти в следующий этап отбора, необходимо было набрать 70 баллов из 100.

       

      Коротко о переаттестации прокуроров

      Она проводится в три этапа:
      • знание законодательства;
      • проверка общих способностей;
      • собеседование с комиссией, чтобы подтвердить доброчестность.

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

      К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

      Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Генпрокурор подчеркивал, что тесты адекватны, поскольку проверенны Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли работники антикоррупционных ведомств.

      blog_ava
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня
      3412
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины ГПУ Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинцы в эфире российских госканалов – наивность, глупость или корысть?
      сегодня , 15:00 Украинцы в эфире российских госканалов – наивность, глупость или корысть?
      Павло Казарін 12
      России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины
      сегодня , 12:05 России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины
      Юрій Шуліпа 1416
      Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      сегодня , 10:01 Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      Блог Медіа 1146
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 09:54 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 3412
      Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      сегодня , 08:40 Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      Володимир Фесенко 1256
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук