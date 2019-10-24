Почти треть прокуроров провалила первый этап переаттестации
После подведения итогов первого этапа переаттестации отсеяли 29 процентов прокуроров. Не прошли тест на знание законов 197 претендентов на работу в Офисе генпрокурора, не явились на тестирование 117 человек.
Об этом на своей фейсбук-странице рассказал председатель аттестационной комиссии Александр Леменов.
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В то же время Леменов подчеркнул, что вопросы были простые и касались базовых тем. Чтобы пройти в следующий этап отбора, необходимо было набрать 70 баллов из 100.
Коротко о переаттестации прокуроров
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