Почти треть прокуроров провалила первый этап переаттестации

После подведения итогов первого этапа переаттестации отсеяли 29 процентов прокуроров. Не прошли тест на знание законов 197 претендентов на работу в Офисе генпрокурора, не явились на тестирование 117 человек.

Об этом на своей фейсбук-странице рассказал председатель аттестационной комиссии Александр Леменов.

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В то же время Леменов подчеркнул, что вопросы были простые и касались базовых тем. Чтобы пройти в следующий этап отбора, необходимо было набрать 70 баллов из 100.

Коротко о переаттестации прокуроров

Она проводится в три этапа:

знание законодательства;

проверка общих способностей;

собеседование с комиссией, чтобы подтвердить доброчестность.