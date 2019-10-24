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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Майже третина прокурорів провалила перший етап переатестації

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      ГПУ відсіяла майже 30 відстоків прокурорів
      ГПУ відсіяла майже 30 відстоків прокурорів / ГПУ

      Після підбиття підсумків першого етапу переатестації відсіяли 29 відсотків прокурорів. Не пройшли тест на знання законів 197 претендентів на роботу в Офісі генпрокурора, не з'явилися на тестування 117 осіб.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов.

      Цікаво: Переатестація для ГПУ: що викликало обурення у прокурорів

      Водночас Леменев наголосив, що питання були прості і стосувалися базових тем. Для того щоб пройти до наступного етапу відбору, необхідно було набрати 70 балів зі 100.

       

      Коротко про переатестацію прокурорів

      Вона проводиться у три етапи:
      • знання законодавства;
      • перевірка загальних здібностей;
      • співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.
      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.
       
      До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
       
      Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних відомств.
      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ
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