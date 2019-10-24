Майже третина прокурорів провалила перший етап переатестації
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Після підбиття підсумків першого етапу переатестації відсіяли 29 відсотків прокурорів. Не пройшли тест на знання законів 197 претендентів на роботу в Офісі генпрокурора, не з'явилися на тестування 117 осіб.
Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов.
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Водночас Леменев наголосив, що питання були прості і стосувалися базових тем. Для того щоб пройти до наступного етапу відбору, необхідно було набрати 70 балів зі 100.
Коротко про переатестацію прокурорів
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