Майже третина прокурорів провалила перший етап переатестації

Після підбиття підсумків першого етапу переатестації відсіяли 29 відсотків прокурорів. Не пройшли тест на знання законів 197 претендентів на роботу в Офісі генпрокурора, не з'явилися на тестування 117 осіб.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов.

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Водночас Леменев наголосив, що питання були прості і стосувалися базових тем. Для того щоб пройти до наступного етапу відбору, необхідно було набрати 70 балів зі 100.

Коротко про переатестацію прокурорів

Вона проводиться у три етапи:

знання законодавства;

перевірка загальних здібностей;

співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк