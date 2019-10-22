20:00
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Переатестація для ГПУ: що викликало обурення у прокурорів

      628 Читать новость на русском
      ГПУ
      ГПУ / vgolos.com.ua

      До 15 жовтня всі охочі прокурори колишньої Генпрокуратури мали написати заяву про переведення до нового Офісу генерального прокурора. На черзі їх переатестація.

      Таке випробування на профпридатність проводитиметься у три етапи: знання законодавства, перевірка загальних здібностей та співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність. Саме останній етап і став каменем спотикання. Через оцю умову: "Кадровою комісію може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (в тому числі анонімно), яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню".

      Читайте також: Рябошапка заперечив тиск Зеленського на роботу Генпрокуратури

      Прокурори обурилися й кажуть, що анонімки від людей з вулиці, які ще й не потребують підтвердження – це вже занадто. Аби відстояти свої права, пішли до суду.

      Такий порядок й таке положення обов’язково проходить перевірку, експертизу в Міністерстві юстиції. Не зрозумілим залишається питання, чому я, як прокурор, повинен приходити атестацію, а наші новообрані керівники чому не проходять,
      – пояснив прокурор відділу ГПУ Володимир Скородинський.

      Прокурори сердяться, втім до тестування готуються. Та і тут не все гаразд. Кажуть, що забагато питань, а деякі з них недолугі.

      Сім тисяч. Ми порахували, що, якщо будемо проходити 300 питань в день, то за 23 дні ми зможемо їх пройти. Але точно не за 7,
      – заявив прокурор відділу ГПУ Олександр Чорногуз.

      На переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів – відзвітував генпрокурор Руслан Рябошапка. Нарікання на анонімки назвав спекуляцією. І тести адекватні, адже перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних відомств.

      "Багато питань використовувались вже раніше. Ми консолідували і відфільтрували те, що вже не актуально. Він матиме право ознайомитись з усіма цими анонімками, можливо іншими якимись зауваженнями до прокурора, і має право надати відповідь і свої зауваження", – пояснив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка

      Олександр Лємєнов працюватиме у кадровій комісії з переатестації. Запевнив, що прокурорам немає причин хвилюватися. Звісно, лише у випадку, якщо вони доброчесні та мають ґрунтовні знання.

      Частина прокурорів вже претендувала в Державне бюро розслідувань. Деякі прокурори не набрали навіть 60, тому що вони не мають елементарно знань,
      – повідомив головний експерт StateWatch та член кадрової комісії Олександр Лємєнов.

      А щодо анонімок, питання спірне. Втім, кожен матиме змогу себе захистити. "Якщо я не помиляюсь, має бути онлайн-трансляція і, як мінімум, все це буде фіксовано. Тому говорити, що зараз ось якось певним чином будуть когось вибивати… Все буде видно", – додав Олександр Лємєнов.

      Читайте також: В ГПУ створили департамент, що займеться розслідуванням злочинів проти Майдану

      Станом на зараз у ГПУ вже заявили про звільнення понад двох сотень прокурорів. Вони не подали заяви на переатестацію або ж подали не за формою. Перше ж тестування складатимуть вже 23 і 24 жовтня 2019 року.

      blog_ava
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні
      28431
      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      сьогодні , 19:01 Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      Інна Жолобович 3503
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      сьогодні , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 379
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сьогодні , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 1023
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 16:40 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1092
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сьогодні , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 790
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук