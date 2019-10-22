Переатестація для ГПУ: що викликало обурення у прокурорів

До 15 жовтня всі охочі прокурори колишньої Генпрокуратури мали написати заяву про переведення до нового Офісу генерального прокурора. На черзі їх переатестація.

Таке випробування на профпридатність проводитиметься у три етапи: знання законодавства, перевірка загальних здібностей та співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність. Саме останній етап і став каменем спотикання. Через оцю умову: "Кадровою комісію може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (в тому числі анонімно), яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню".

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Прокурори обурилися й кажуть, що анонімки від людей з вулиці, які ще й не потребують підтвердження – це вже занадто. Аби відстояти свої права, пішли до суду.

Такий порядок й таке положення обов’язково проходить перевірку, експертизу в Міністерстві юстиції. Не зрозумілим залишається питання, чому я, як прокурор, повинен приходити атестацію, а наші новообрані керівники чому не проходять,

– пояснив прокурор відділу ГПУ Володимир Скородинський.

Прокурори сердяться, втім до тестування готуються. Та і тут не все гаразд. Кажуть, що забагато питань, а деякі з них недолугі.

Сім тисяч. Ми порахували, що, якщо будемо проходити 300 питань в день, то за 23 дні ми зможемо їх пройти. Але точно не за 7,

– заявив прокурор відділу ГПУ Олександр Чорногуз.

На переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів – відзвітував генпрокурор Руслан Рябошапка. Нарікання на анонімки назвав спекуляцією. І тести адекватні, адже перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних відомств.

"Багато питань використовувались вже раніше. Ми консолідували і відфільтрували те, що вже не актуально. Він матиме право ознайомитись з усіма цими анонімками, можливо іншими якимись зауваженнями до прокурора, і має право надати відповідь і свої зауваження", – пояснив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.



Руслан Рябошапка

Олександр Лємєнов працюватиме у кадровій комісії з переатестації. Запевнив, що прокурорам немає причин хвилюватися. Звісно, лише у випадку, якщо вони доброчесні та мають ґрунтовні знання.

Частина прокурорів вже претендувала в Державне бюро розслідувань. Деякі прокурори не набрали навіть 60, тому що вони не мають елементарно знань,

– повідомив головний експерт StateWatch та член кадрової комісії Олександр Лємєнов.

А щодо анонімок, питання спірне. Втім, кожен матиме змогу себе захистити. "Якщо я не помиляюсь, має бути онлайн-трансляція і, як мінімум, все це буде фіксовано. Тому говорити, що зараз ось якось певним чином будуть когось вибивати… Все буде видно", – додав Олександр Лємєнов.

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Станом на зараз у ГПУ вже заявили про звільнення понад двох сотень прокурорів. Вони не подали заяви на переатестацію або ж подали не за формою. Перше ж тестування складатимуть вже 23 і 24 жовтня 2019 року.