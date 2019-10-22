Переаттестация для ГПУ: что вызвало возмущение у прокуроров

До 15 октября все желающие прокуроры бывшей Генпрокуратуры должны были написать заявление о переводе в новый Офис генерального прокурора. На очереди их переаттестация.

Такое испытание на профпригодность будет проводиться в три этапа: знание законодательства, проверка общих способностей и собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добропорядочность. Именно последний этап и стал камнем преткновения. Из-за этого условия: "Кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению".

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Прокуроры возмутились и говорят, что анонимки от людей с улицы, которые еще и не требуют подтверждения – это уже слишком. Чтобы отстоять свои права, пошли в суд.

Такой порядок и такое положение обязательно проходит проверку, экспертизу в Министерстве юстиции. Непонятным остается вопрос, почему я как прокурор должен приходить аттестацию, а наши новоизбранные руководители почему-то не проходят,

– пояснил прокурор отдела ГПУ Владимир Скородинский.

Прокуроры сердятся, но к тестированию все же готовятся. Да и тут не все ладно. Говорят, что много вопросов, а некоторые из них несуразные.

Семь тысяч. Мы посчитали, что если будем проходить 300 вопросов в день, то за 23 дня мы сможем их пройти. Но точно не за 7,

– заявил прокурор отдела ГПУ Александр Чорногуз.

На переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров – отчитался генпрокурор Руслан Рябошапка. Нарекания на анонимки назвал спекуляцией. И тесты адекватные, ведь проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли сотрудники антикоррупционных ведомств.

"Многие вопросы использовались уже раньше. Мы консолидировали и отфильтровали то, что уже не актуально. Он будет иметь право ознакомиться со всеми этими анонимками, возможно, другими какими-то замечаниями к прокурору, и имеет право предоставить ответ и свои замечания", – пояснил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.



Руслан Рябошапка

Александр Леменов будет работать в кадровой комиссии по переаттестации. Заверил, что прокурорам нет причин волноваться. Конечно, только в случае, если они добродетельны и имеют глубокие знания.

Часть прокуроров уже претендовала в Государственное бюро расследований. Некоторые прокуроры не набрали даже 60, потому что они не имеют элементарно знаний,

– сообщил главный эксперт StateWatch и член кадровой комиссии Александр Леменов.

А насчет анонимок вопрос спорный. Впрочем, каждый сможет себя защитить. "Если я не ошибаюсь, должна быть онлайн-трансляция и как минимум все это будет фиксировано. Поэтому говорить, что сейчас вот как-то определенным образом будут кого-то выбивать... Все будет видно", – добавил Александр Леменов.

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По состоянию на сейчас в ГПУ уже заявили об увольнении более двух сотен прокуроров. Они не подали заявления на переаттестацию или же подали не по форме. Первое же тестирование будут сдавать уже 23 и 24 октября 2019 года.