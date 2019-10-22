Рябошапка отрицает давление Зеленского на работу Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отрицает давление президента и его офиса на работу его ведомства. Он отметил, что ГПУ пытается работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований.

Об этом Рябошапка рассказал в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник.

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Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно... Я не исключаю, что вскоре мы также сможем увидеть, что к ответственности привлекаются, в том числе и те, кто приближен к правящей политической силы,

– сказал Рябошапка.

В качестве примера он отметил, что Генпрокуратура проводит проверку в одном из народных депутатов (говорится о нардепа фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника – 24 канал) и в ближайшее время представит результаты этой проверки.

К слову, ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о создании отдельного департамента, который будет заниматься расследованием преступлений против Революции достоинства 2013-2014 годов. Генпрокурор Руслан Рябошапка уже подписал соответствующий указ.