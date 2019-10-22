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      Рябошапка отрицает давление Зеленского на работу Генпрокуратуры

      14 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / prportal

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отрицает давление президента и его офиса на работу его ведомства. Он отметил, что ГПУ пытается работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований.

      Об этом Рябошапка рассказал в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник.

      Интересно: Верховная Рада должна внести правки в закон о люстрации, – Рябошапка

      Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно... Я не исключаю, что вскоре мы также сможем увидеть, что к ответственности привлекаются, в том числе и те, кто приближен к правящей политической силы,
      – сказал Рябошапка.

      В качестве примера он отметил, что Генпрокуратура проводит проверку в одном из народных депутатов (говорится о нардепа фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника – 24 канал) и в ближайшее время представит результаты этой проверки.

      К слову, ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о создании отдельного департамента, который будет заниматься расследованием преступлений против Революции достоинства 2013-2014 годов. Генпрокурор Руслан Рябошапка уже подписал соответствующий указ.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости Украины ГПУ Руслан Рябошапка
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