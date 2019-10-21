В ГПУ создали департамент, который займется расследованием преступлений против Майдана

В Генеральной прокуратуре Украины создан отдельный департамент, который будет заниматься расследованием преступлений против Революции достоинства 2013-2014 годов. Генпрокурор Руслан Рябошапка уже подписал соответствующий указ.

В состав нового департамента войдут три отдела прокуратуры, сообщает ГПУ.

К слову: ГПУ уволила трех прокуроров, которые занимались делами Майдана

Однако в структуре Генпрокуратуры ликвидировано управление организации и процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях специальной категории.

Деятельность нового департамента будет полностью сосредоточена на процессуальном руководстве в производствах по преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Что известно о делах Майдана?

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.