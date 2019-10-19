ГПУ уволила трех прокуроров, которые занимались делами Майдана

Генеральная прокуратура уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана. Речь идет про Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка, который является заместителем руководителя управления Юрия Горбатюка.

Об этом в комментарии "Громадскому радио" рассказал прокурор департамента Алексей Донской.

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По его словам, следователей уволили за то, что они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой формой.

Что известно о переаттестации прокуроров?

Аттестация стартует с 21 октября и будет состоять из проверки знаний прокуроров и собеседования. Проверку знаний пройдут прокуроры всей страны с помощью компьютерной техники. Будет установлен определенный проходной балл, набрав который, прокурор может пройти к следующему этапу.

Что касается второго этапа – собеседования, то его до конца года пройдут прокуроры, претендующие на должности в офисе генерального прокурора. Планируется, что он заработает с 1 января и туда назначат победителей конкурса. Собеседования будут включать проверку профессиональных способностей и добропорядочности прокурора.

Собеседования будет проводить комиссия в составе 6 человек: троих делегирует генпрокурор Руслан Рябошапка, других – гражданское общество и международные организации. При этом комиссия будет принимать во внимание информацию о прокурорах от анонимов, которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению.