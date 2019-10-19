Горбатюка не допустили к переаттестации на должность в Офис генпрокурора

Руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в будущий Офис генпрокурора.

О том, что Горбатюка, Алексея Донского и остальных прокуроров не допустили к переаттестации, написала в фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская. В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования могут принимать во внимание анонимную информацию о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

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Некоторые прокуроры решили не идти на это нарушение закона... В результате – они отказались подписывать такое заявление... Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили,

– написала журналистка.

"По моим данным, говорится о более чем 200 прокурорах ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили", - добавила Ромалийская.

Заметим, что ранее первый заместитель генпрокурора Виталий Касько сообщил, что заявления на прохождение переаттестации прокуроры должны были подать до 15 октября. В противном случае они подлежат увольнению.

В комментариях к сообщению журналистки Горбатюк написал, что вопрос не только в "анонимках", а и в нарушениях в реформе ГПУ.

"В полиции именно так и произошло – большая часть уволенных восстановилась. Те же грабли только под новым соусом", – написал Горбатюк.

Ранее Касько заявил, что Горбатюк еще думает над переходом в Государственное бюро расследований, поскольку именно ГБР передадут полномочия по расследованию дел Майдана.

Что известно про Сергея Горбатюка?

Украинский юрист, с 17 декабря 2014 года – заместитель начальника Главного следственного управления – начальник управления специальных расследований ГПУ. Летом 2014 года Горбатюк возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.

Что известно о переаттестации прокуроров?

Аттестация стартует с 21 октября и будет состоять из проверки знаний прокуроров и собеседования. Проверку знаний пройдут прокуроры всей страны с помощью компьютерной техники. Будет установлен определенный проходной балл, набрав который, прокурор может пройти к следующему этапу.

Что касается второго этапа – собеседования, то его до конца года пройдут прокуроры, претендующие на должности в офисе генерального прокурора. Планируется, что он заработает с 1 января и туда назначат победителей конкурса. Собеседования будут включать проверку профессиональных способностей и добропорядочности прокурора.

Собеседования будет проводить комиссия в составе 6 человек: троих делегирует генпрокурор Руслан Рябошапка, других – гражданское общество и международные организации. При этом комиссия будет принимать во внимание информацию о прокурорах от анонимов, которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению.