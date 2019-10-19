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      Горбатюка не допустили до переатестації на посаду в Офіс генпрокурора

      189 Читать новость на русском
      Сергій Горбатюк
      Сергій Горбатюк / 24 канал

      Керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та ще більше 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади у майбутній Офіс генпрокурора.

      Про те, що Горбатюка, Олексія Донського та решту прокурорів не допустили до переатестації, написала у фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська. Зокрема, для допуску необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди можуть брати до уваги анонімну інформацію про прокурора, що не підлягає офіційному підтвердженню.

      Читайте також: Як ГПУ повертатиме довіру до прокурорів: переатестація, набір нових працівників та навчання

      Деякі прокурори вирішили не йти на це порушення закону... В результаті – вони відмовилися підписувати таку заяву... Що в підсумку? У підсумку до атестації не допустили,
      – написала журналістка.

      "За моїми даними, мовиться про більш ніж 200 прокурорів ГПУ (усього їх близько 1300). Деяких з недопущених вже звільнили", – додала Ромалійська.

      Зауважимо, що раніше перший заступник генпрокурора Віталій Касько повідомляв, що заяви на проходження переатестації прокурори мали подати до 15 жовтня. В іншому разі вони підлягають звільненню.

      У коментарях до допису журналістки Горбатюк написав, що питання не тільки в "анонімках", а і в порушеннях у реформі ГПУ.

      "В поліції саме так і сталося – більша частина звільнених відновилася. Ті ж граблі лише під новим соусом", – написав Горбатюк.

      Сергій Горбатюк ГПУ атестація

      Раніше Касько заявив, що Горбатюк ще думає над переходом у Державне бюро розслідувань, оскільки саме ДБР передадуть повноваження з розслідування справ Майдану.

      Що відомо про Сергія Горбатюка? Український правник, з 17 грудня 2014 року – заступник начальника Головного слідчого управління – начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ. Влітку 2014 року Горбатюк очолив розслідування злочинів під час Революції Гідності, але значних досягнень у розслідуванні не було досягнуто.

      Що відомо про переатестацію прокурорів?

      Атестація стартує з 21 жовтня і складатиметься з перевірки знань прокурорів та співбесіди. Перевірку знань пройдуть прокурори всієї країни за допомогою комп’ютерної техніки. Буде встановлено певний прохідний бал, набравши який, прокурор може пройти до наступного етапу.

      Щодо другого етапу – співбесіди, то її до кінця року пройдуть прокурори, які претендують на посади в Офісі генерального прокурора. Планується, що він запрацює з 1 січня і туди призначать переможців конкурсу. Співбесіди включатимуть перевірку професійних здібностей і доброчесності прокурора.

      Співбесіди проводитиме комісія у складі 6 осіб: трьох делегує генпрокурор Руслан Рябошапка, інших – громадянське суспільство і міжнародні організації. При цьому комісія братиме до уваги інформацію про прокурорів від анонімів, яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Горбатюк ГПУ
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