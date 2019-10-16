Як ГПУ повертатиме довіру до прокурорів: переатестація, набір нових працівників та навчання

У Генпрокуратурі України хочуть побудувати довіру суспільства до прокурорів та прокуратури як інституції. Задля цього в ГПУ планують оновити склад прокурорів: провести атестацію чинних працівників та набрати нових. А також – провести належне навчання для прокурорів.

Як відбуватиметься атестація прокурорів

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Атестація прокурорів складається з декількох етапів, розповів в інтерв’ю Укрінформу перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

Перший етап – перевірка професійних знань прокурорів

Це тестування стартує наступного тижня (з 21 жовтня). Його протягом короткого періоду пройдуть прокурори всієї країни за допомогою комп’ютерної техніки. Буде встановлено певний рівень прохідного балу, набравши який, прокурор може пройти до наступного етапу. Він передбачає перевірку загальних знань.

Другий етап – співбесіда

До кінця року співбесіду пройдуть прокурори, які претендують на посади в Офісі генерального прокурора (так називатиметься чинна ГПУ). Планується, що він запрацює з 1 січня і туди призначать переможців конкурсу. Співбесіди включатимуть перевірку професійних здібностей і доброчесності прокурора.

"Ми запропонували громадським організаціям та всім громадянам скеровувати до комісій інформацію про наявність з цим проблем. Також ми уклали меморандум з НАБУ про перевірки прокурорів. Вони подаватимуть до комісій інформацію про наявність у прокурорів проблем з доброчесністю", – розповів Касько.

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Хто проводитиме атестацію прокурорів

Комісія у складі 6 осіб: трьох делегує генпрокурор Руслан Рябошапка, інших – громадянське суспільство і міжнародні організації.

Якщо якийсь кандидат не пройде співбесіду через критерій доброчесності, він не буде призначений в оновлену прокуратуру. Тобто рішення, як бачите, прийматимуться з переважаючим голосом саме представників громадськості і міжнародних організацій. Я думаю, у суспільства буде високий рівень довіри до таких комісій,

– сказав перший заступник генпрокурора.

Заяви на проходження переатестації прокурори мали подати до 15 жовтня. В іншому разі вони підлягають звільненню. Так, станом на 15 жовтня такі заяви подали майже 94,6% прокурорів, повідомив Касько.

Навчання прокурорів

Реформа прокуратури включатиме навчання прокурорів, яке проводитимуть як іноземні, так і українські фахівці. В ГПУ планують навчати фінансових розслідувань, працювати над кейсменеджментом тощо. Також планують запровадити електронне кримінальне провадження.

"Ви не уявляєте, скільки паперів зараз прокурор має підписати, скільки лісу витрачається на велику кількість екземплярів документів, які проходять через прокурорів і учасників процесу для того, щоб породити кримінальне провадження. Ми плануємо зосередитися на суті, а не на цих папірцях", – пояснив Касько.

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