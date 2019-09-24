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      Повне перезавантаження прокуратури: яких змін чекати українцям

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      Останнім часом в українського суспільства найбільше претензій до роботи правоохоронців. Тож чинний парламент відреагував на них і ухвалив реформу прокуратури. Тепер справа за реалізацією. А от перезавантаження антикорупційних органів – справа майбутня.

      Буквально у перші тижні роботи Рада взялася за реформи правоохоронних і антикорупційних органів. 

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      Минулого тижня депутати дали зелене світло повному перезавантаженню прокуратури. Тепер на всіх працівників чекає переатестація. І відповідальність за це перезавантаження несе особисто Генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Але допомагатимуть проводити переатестацію будуть і міжнародники. А отже все має бути прозоро, не як при атестації поліції.

      Зараз атестація абсолютно всіх прокурорів виглядає важливим і позитивним кроком, але, звісно, ми стежитимемо за її реалізацією,
      – наголосила активістка "Автомайдану" Катерина Бутко.

      Але є одне "але". Реформа буде завершеною, якщо торкнеться Державного бюро розслідувань. При відборі очільників органу були скандали, мовляв, це люди з орбіти Порошенка й Авакова. У президента зміни до роботи ДБР напрацювали. Тільки от перезавантаження взагалі не ідеться.


      Рябошапка несе відповідальність за перезавантаження

      Якщо зміни ухвалять – голова не повинен буде погоджувати свої рішення з заступниками, отримає право їх звільняти. Крім того, нівелюється конкурсний відбір у ДБР, а очільник органу зможе просто перевести потрібного правоохоронця з іншого відомства.

      Тим часом в Офісі Президента готуються перепідпорядкувати Романа Трубу президенту, а не уряду. Активісти непокояться, мовляв, це поставить голову ДБР у пряму політичну залежність.

      Посадити на гачок Романа Трубу, і у випадку наявності у політсили монобільшості знести його, бо гарантії чинного законопроєкту прибираються,
      – заявив член конкурсної комісії добору у ДБР Олександр Лємєнов.

      Ще один претендент на перезавантаження – Нацагентство з запобігання корупції. Владу в органі, як і в ДБР, хочуть віддати одній людині – голові агентства. Зараз керівництво у структурі колегіальне: п'ять членів НАЗК мають рівні голоси. Нового голову обиратимуть на конкурсі представники Кабміну та міжнародних організацій.

      Найголовнішою проблемою НАЗК було його керівництво. Чи було у них достатньо нормативних прав – достатньо. Просто вони не хотіли ними користуватися,
      – підкреслив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Варто додати, що у структурі НАБУ та Антикорупційної прокуратури нічого міняти у президента не збираються. Водночас, Рада намагається дати їм більше інструментів для розслідування. Мовчать поки що в Офісі Президента і про реформи поліції. Минулу – було визнано провальною українськими та міжнародними громадськими організаціями.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Володимир Зеленський НАЗК Реформи НАБУ Державне бюро розслідувань Офіс Президента Руслан Рябошапка Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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