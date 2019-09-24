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      Перетворення Генпрокуратури на Офіс Генпрокурора: військовий прокурор Чумак оприлюднив деталі

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      Військовий прокурор Чумак розповів, як відбуватимуться реформа ГПУ
      Військовий прокурор Чумак розповів, як відбуватимуться реформа ГПУ / "Радіо Свобода"

      Нова українська влада планує не реформувати Генеральну прокуратуру, а створити абсолютно нову прокуратуру з новими кадрами. Для цього старий орган ліквідують, а всіх його співробітників звільнять.

      За словами заступника генпрокурора та водночас головного військового прокурора України Віктора Чумака, те, якому стані зараз перебуває Генпропрокуратура, не може бути й мови. Зокрема, ГПУ перетворилася на орган тиску на політичних опонентів і бізнес конкурентів. Тому суспільство вже давно заговорило про необхідність реформування Генеральної прокуратури.

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      "І я рік тому написав, що реформувати цей орган, на мій погляд, неможливо. Його треба ліквідувати та побудувати новий. Тому, якщо хочете запитати, який пріоритет – нова, абсолютно нова прокуратура з новими кадрами. Тому що ми декілька разів в Україні змінювали правила, стандарти, процедури діяльності прокуратури, Кримінально-процесуальний кодекс, закони. Все ніби було добре та приймалися навіть найкращі європейські закони про прокуратуру, а прокуратура залишалася радянською", – зауважив він.

      На думку Чумака, все відбулося саме так, оскільки вся система, державна машина залишалася за змістом клептократичною олігархічною системою врядування. І прокуратура була просто одним із елементів цієї системи.

      Чумак додає, що нова влада не планує робити переатестацію співробітників ГПУ, а їх усіх звільнять. Річ у тім, Офіс Генерального прокурора створюватимуть паралельно, тому Генеральна прокуратура поки залишається. Як новий Офіс генпрокуратури почне працювати, вступить в дію наказ про ліквідацію військової прокуратури.

      "Генпрокуратура просто залишається працювати доти, поки не буде сформовано Офіс Генерального прокурора, поки там не буде набрано кадри в рамках переатестації, набору нових кадрів. У військовій прокуратурі більшість працівників – це нормальні люди, які "пашуть" в полях. Але є частина – які поставили комерційний обіг кримінальних проваджень на своє власне збагачення. Цих людей треба прибрати з органів прокуратури, набрати нових, – тих, хто є чесним і нормальним, – перевірити всіма доступними засобами. І тут мовиться не лише про чесність, але й про перевірку їхньої професійності, майнового стану", – зазначає військовий прокурор.

      Він підкреслює, тих, хто не пройде переатестацію, звільнятимуть з простим формулюванням – на підставі організаційно-штатних заходів. А тих, хто крав, не будуть звільняти – щодо них буде відновлено чи відкрито кримінальні провадження, які нова влада намагатиметься довести до суду.

      24 серпня закон про реформу ГПУ буде надруковано та через день набуде чинності. Потім почнеться затвердження структури Офісу, всієї прокуратури на рівні обласних і окружних, штатний розпис, переатестація та набір нових кадрів. Разом з тим, буде і передача справ від старої Генпрокуратури до нової. Буде створено нову спеціалізовану прокуратуру у сфері протидії злочинам проти національної безпеки та оборони. Люди, які з військової прокуратури захочуть перейти до нової, будуть проходити справедливу переатестацію,
      – повідомив військовий прокурор.

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      Щодо доцільності існування такої структури, як військова прокуратура Чумак пояснив, спеціалізовані правові взаємини, якими є військові взаємини, мають спеціальний правосуб’єкт.

      "Там є військовий, людина в погонах, там є спецпорядок виконання певних наказів і розпоряджень. Тобто там є певна державна таємниця і з нею мають працювати люди, що є допущеними до цього. В цій сфері мають працювати люди, які знають специфіку цих правовідносин. Тому що якщо людина цивільна підпорядковується виключно Кодексу законів про працю, то військовий підпорядковується внутрішнім статутам, статуту караульної служби та іншим законам, які є у військовій сфері. Тому, в принципі, там мають працювати люди зі специфічними знаннями", – констатував військовий прокурор.

      За його словами, це не обов'язково мають бути люди в погонах. Але ці люди повинні мати специфічні знання та чітко розуміти, що вони повинні робити в тій чи іншій ситуації.

      Щодо окладів, Чумак наголосив, що чинна влада має намір зрівняти оклади прокурорської та суддівської гілок влади. Тобто районний прокурор матиме стільки ж, скільки й районний суддя. Загалом оклади є передбаченими у законі. За словами голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, згідно з законом про реформу прокуратури, зарплати прокурорів стартують від 20-25 тисяч гривень, пише "Громадське".

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      Віктора Чумака призначили головним військовим прокурором 11 вересня. Перед цим його кандидатуру погодив президент Володимир Зеленський і опісля відповідний указ підписав генпрокурор Руслан Рябошапка. Зауважимо, що Чумака призначили лише на період, упродовж якого відбуватиметься перетворення військової прокуратури на відповідний спеціалізований підрозділ прокуратури України.

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      Теги: Новини України Віктор Чумак Реформи Новини політики ГПУ
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