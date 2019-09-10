Зеленський погодив призначення екснардепа Чумака головним військовим прокурором

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення юриста та народного депутата України 7-8 скликань Віктора Чумака головним військовим прокурором.

Відповідний документ опублікувало видання "Дзеркало тижня".

До слова: Касько став першим заступником генпрокурора: що про нього відомо

Раніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з цієї посади Анатолія Матіоса, який очолював військову прокуртуру з 2017 року.



Документ про погодження Чумака на посаду

Що відомо про Віктора Чумака?

Віктор Чумак – український юрист, генерал-майор юстиції та народний депутат України 7 і 8 скликань. У 2015 році вважався одним з фаворитів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, втім програв конкуренцію Артему Ситнику.

Більша частина політичної діяльності Віктора Чумака пов'язана з антикорупційною діяльністю. Він працював членом НАЗК, був заступником голови комітету ВРУ з питань запобігання корупції та головою комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

Що у команді Зеленського говорили про військову прокуратуру?На Банковій мають намір ліквідувати військову прокуратуру як таку. Перший крок в цьому напрямку вже зробив президент, зареєструвавши відповідний законопроєкт у Верховній Раді.



Верховна Рада вже підтримала у першому читанні проєкт закону про реформу прокуратури.