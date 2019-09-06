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      Касько став першим заступником генпрокурора: що про нього відомо

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      Віталій Касько заступник глави ГПУ – біографія, особисте життя, що відомо
      Віталій Касько / file.liga.net

      Генпрокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником глави ГПУ. Касько раніше вже обіймав таку посаду і став відомий завдяки участі у справі "діамантових прокурорів".

      Що відомо про Віталія Каська?

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      Касько закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Відразу ж розпочав працювати у Львівській транспортній прокуратурі.

      У 1999-2002 роках працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. Далі був старшим прокурором ГПУ, а потім займався юридичною практикою.

      Повернувся до роботи в ГПУ у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління. З 2010 по 2014 роки Касько працював адвокатом.

      У 2014 році став заступником генпрокурора Віктора Шокіна, а звільнився з посади у 2016 році. Після цього Касько продовжив працювати адвокатом. З 7 серпня 2019 – член Комісії з питань правової реформи.

      Шокін забрав у мене все функції і інструменти. Вести і контролювати справи, в тому числі і справу "діамантових прокурорів",
      – описував причину свого звільнення з ГПУ Касько.

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      Кримінальне переслідування

      10 квітня 2016 року ГПУ повідомила Каську про підозру в шахрайстві на отримання службових квартир. ГПУ клопотала про те, щоб Каська взяли під варту, але суд обрав йому запобіжний захід лише у вигляді особистого зобов'язання на термін досудового розслідування до 10 червня. 23 травня того ж року Апеляційний суд Києва зняв арешт з квартири Каська. Офіційно про закриття кримінального провадження щодо Каська не повідомлялося.

      Що відомо про "справу діамантових прокурорів"?

      Діамантові прокурори Шапакін і Корнієць
      "Діамантові прокурори" Шапакін і Корнієць

      Касько керував розслідуванням цієї справи. Її ініціювали після скарги одного з підприємців, що займався незаконним видобутком піску, на те, що представники прокуратури вимагають значні хабарі за "кришування бізнесу".

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      Справу відкрили влітку 2015 року за обвинуваченням у хабарництві екс-заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця – так званих "діамантових прокурорів". Справу відкрили після того, як під час обшуку у підозрюваних знайшли готівку та діаманти.

      У 2016 році заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе разом з групою слідчих і прокурорів у справі повідомив про ділові зв'язки генпрокурора Віктора Шокіна і "діамантових прокурорів", а також про його палке заступництво за цих прокурорів та намагання Шокіна загальмувати і паралізувати хід кримінальної справи. Цього ж дня Шокін під виглядом реорганізації відомства звільнив з ГПУ слідчих у справі "діамантових прокурорів".

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      Теги: Новини політики Новини України ГПУ Віталій Касько Руслан Рябошапка
      Джерело: 24 канал
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