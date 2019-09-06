Арахамія анонсував "дуже швидкі зміни" від Рябошапки

Новий генпрокурор України Руслан Рябошапка "рухається дуже швидко" – і вже невдовзі будуть серйозні зміни. Зокрема, багато з них припаде на "кількісний і якісний склад" у відомствах.

Депутатам–мажоритарникам продовжують скаржитись на "схеми і те, що крадуть гроші", про це сказав голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі депутатів фракції з президентом України Володимиром Зеленським.

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Він наголосив, що саме тому зараз є "велика надія на генерального прокурора".

Він вступає на посаду, але ви бачите, як він швидко рухається – і звільнення заступників, звільнення обласних прокурорів,

– сказав Арахамія.

Голова фракції "Слуги народу" розповів, що генеральний прокурор працюватиме над "дуже швидкими змінами". Окрім того, Рябошапка пообіцяв, що "дуже багато людей буде змінено в кількісному і якісному складі".

Як Рябошапка став генпрокурором і що все встиг?

29 серпня Юрій Луценко написав написав заяву про відставку з посади на ім'я президента Володимира Зеленського. У цей же день Верховна Рада 312 голосами погодила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України.

Вже 3 вересня підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Що відомо про Руслана Рябошапку?Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.



Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок. 29 серпня став очільником ГПУ.