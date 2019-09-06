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      Арахамія анонсував "дуже швидкі зміни" від Рябошапки

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      Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", – Арахамія
      Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", – Арахамія / LIGA.net

      Новий генпрокурор України Руслан Рябошапка "рухається дуже швидко" – і вже невдовзі будуть серйозні зміни. Зокрема, багато з них припаде на "кількісний і якісний склад" у відомствах.

      Депутатам–мажоритарникам продовжують скаржитись на "схеми і те, що крадуть гроші", про це сказав голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі депутатів фракції з президентом України Володимиром Зеленським.

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      Він наголосив, що саме тому зараз є "велика надія на генерального прокурора".

      Він вступає на посаду, але ви бачите, як він швидко рухається – і звільнення заступників, звільнення обласних прокурорів,
      – сказав Арахамія.

      Голова фракції "Слуги народу" розповів, що генеральний прокурор працюватиме над "дуже швидкими змінами". Окрім того, Рябошапка пообіцяв, що "дуже багато людей буде змінено в кількісному і якісному складі".

      Як Рябошапка став генпрокурором і що все встиг?

      29 серпня Юрій Луценко написав написав заяву про відставку з посади на ім'я президента Володимира Зеленського. У цей же день Верховна Рада 312 голосами погодила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України.

      Вже 3 вересня підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

      Що відомо про Руслана Рябошапку?Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок. 29 серпня став очільником ГПУ.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Руслан Рябошапка ГПУ
      Джерело: 24 канал
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