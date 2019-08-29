Луценко подав заяву про відставку з посади голови ГПУ
Генеральний прокурор України Юрію Луценко написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленською про відставку.
Луценко підписав заяву про відставку у прямому ефірі під час інтерв'ю Дмитру Гордону.
Важливо: Які справи "зливав" Луценко: заява представника ГПУ
Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням
– йдеться у заяві Луценка.
Заява Луценка про відставку
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