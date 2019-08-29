Луценко подав заяву про відставку з посади голови ГПУ

Генеральний прокурор України Юрію Луценко написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленською про відставку.

Луценко підписав заяву про відставку у прямому ефірі під час інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням

– йдеться у заяві Луценка.



Заява Луценка про відставку

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