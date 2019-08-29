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      Луценко подав заяву про відставку з посади голови ГПУ

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко

      Генеральний прокурор України Юрію Луценко написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленською про відставку.

      Луценко підписав заяву про відставку у прямому ефірі під час інтерв'ю Дмитру Гордону.

      Важливо: Які справи "зливав" Луценко: заява представника ГПУ

      Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням
      – йдеться у заяві Луценка.


      Заява Луценка про відставку 

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