Які справи "зливав" Луценко: заява представника ГПУ

Генеральна прокуратура України розслідувала справу Юрія Гримчака, який є близькою людиною до Юрія Луценка. Як вдалося не дати Генеральній прокуратурі України знищити справу, дізнавалися у начальника управління спецрозслідувань ГПУ.

В управління спецрозслідувань було відчуття, що справу можуть злити, тому деталей не повідомляли генеральному прокурору. У випадку з Юрієм Гримчаком основні документи підписували генеральні прокурори. Про це в програмі "Що це було?" розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

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Начальник управління заявив, що цього б не було, якби особа мала якийсь імунітет, який надає їм законодавство. Наприклад, справи стосовно суддів, адвокатів, депутатів підписуються заступником генерального прокурора. А стосовно Юрія Гримчака підпису генпрокуроора не треба, тому ця ситуація змогла бути реалізованою.

У більшості випадків у нас складається ситуація, що керівництво генеральної прокуратури хоче контролювати всі такі справи,

– заявив Сергій Горбатюк.

"Це відбувається регулярно і, якщо уявити, що Луценко понад 50 разів забирав справи в нашого підрозділу. Знаючи 100%, що буде повідомлено про це в ЗМІ, буде скарга та заява про злочин, він забирав ці справи. То уявіть собі, що відбувається в інших підрозділах, де віддані люди виконують вказівки", – додав Горбатюк.

Начальник управління спецрозслідувань ГПУ повідомив, які справи забирав Луценко: щодо Олександра Клименка, Миколи Злочевського, "вишок Бойка", епізодів Присяжнюка та Захарченка. В певний час втратили розслідування по Межигір’ю, Сухолуччю, за підозрою Лукаша. Справи стосовно суддів адміністративного суду, апеляційного суду, а також по Мін'юсту й ті, де фігурував Манафорт.

Сергій Горбатюк пояснив, що деякі справи Луценко передав до САПу, але вони були повернуті назад. Проте не було потреби їх передавати. Через це носіння туди-сюди було втрачено пів року в розслідуванні цих справ. Тобто з грудня 2017 року по травень 2018 року слідчі не могли розслідувати ці провадження.



Юрій Луценко

"На мою думку, це також було умисно, бо коли це рішення приймалося, ми справу одразу не передавали. А показали генеральному прокурору зі словами: "Дивіться, це ж незаконно, не робіть цього, скасуйте своє рішення". Але жодної реакції не отримали", – заявив Горбатюк.