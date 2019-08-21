НАБУ відкриє справи щодо Порошенка, Луценка і Клімкіна

Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розпочати провадження щодо можливого зловживання службовим становищем п'ятого президента Петра Порошенка, керівника МЗС Павла Клімкіна та генпрокурора Юрія Луценка.

Солом'янський районний суд Києва 15 серпня зобов'язав НАБУ розпочати кримінальне провадження щодо міністра закордонних справ Павла Клімкіна та п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це стало відомо 21 серпня з реєстру судових рішень.

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Відповідну ухвалу суд виніс через те, що 15 липня до НАБУ надійшла заява про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком, але Бюро її проігнорувало та не внесло відомості про вчинення кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



НАБУ розпочне провадження щодо ​Порошенка та Клімкіна / Фото "Народна правда"

Також 14 серпня стало відомо, що 5 серпня той же Солом'янський суд зобов'язав НАБУ розпочати кримінальне провадження за фактом можливих зловживань щодо генерального прокурора України Юрія Луценка.



Справу проти очільника ГПУ також відкриють / Фото "Радіо Свобода"

Справа аналогічна попередній: 13 жовтня 2018 року певний заявник звернувся з повідомленням про вчинення главою ГПУ кримінального злочину, 1 лютого 2019 року звернення надійшло до НАБУ, однак відомство відмовилося відкривати справу.

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У обох випадках суд визнав НАБУ безпідставно бездіяльним.