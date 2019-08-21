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      НАБУ відкриє справи щодо Порошенка, Луценка і Клімкіна

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      Антикорупційні органи України активізувалися
      Антикорупційні органи України активізувалися / ti-ukraine.org

      Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розпочати провадження щодо можливого зловживання службовим становищем п'ятого президента Петра Порошенка, керівника МЗС Павла Клімкіна та генпрокурора Юрія Луценка.

      Солом'янський районний суд Києва 15 серпня зобов'язав НАБУ розпочати кримінальне провадження щодо міністра закордонних справ Павла Клімкіна та п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це стало відомо 21 серпня з реєстру судових рішень. 

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      Відповідну ухвалу суд виніс через те, що 15 липня до НАБУ надійшла заява про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком, але Бюро її проігнорувало та не внесло відомості про вчинення кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      Порошенко
      НАБУ розпочне провадження щодо ​Порошенка та Клімкіна / Фото "Народна правда"

      Також 14 серпня стало відомо, що 5 серпня той же Солом'янський суд зобов'язав НАБУ розпочати кримінальне провадження за фактом можливих зловживань щодо генерального прокурора України Юрія Луценка.

      Луценко
      Справу проти очільника ГПУ також відкриють / Фото "Радіо Свобода"

      Справа аналогічна попередній: 13 жовтня 2018 року певний заявник звернувся з повідомленням про вчинення главою ГПУ кримінального злочину, 1 лютого 2019 року звернення надійшло до НАБУ, однак відомство відмовилося відкривати справу.

      Читайте також: Чому НАБУ не розслідувало справу "Роттердам+", коли президентом був Порошенко: відповідь Ситника

      У обох випадках суд визнав НАБУ безпідставно бездіяльним.

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      Теги: Новини України НАБУ Петро Порошенко Судді Павло Клімкін Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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