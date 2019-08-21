НАБУ откроет дела в отношении Порошенко, Луценко и Климкина

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать производство в отношении возможного злоупотребления служебным положением пятого президента Петра Порошенко, руководителя МИД Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко.

Соломенский районный суд Киева 15 августа обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом стало известно 21 августа из реестра судебных решений.

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Соответствующее решение суд вынес из-за того, что 15 июля в НАБУ поступило заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко, но Бюро его проигнорировало и не внесло сведения о совершении уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований.



НАБУ начнет производство в отношении Порошенко и Климкина / Фото "Народная правда"

Также 14 августа стало известно, что 5 августа тот же Соломенский суд обязал НАБУ начать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко.



Дело против главы ГПУ также откроют / Фото "Радио Свобода"

Дело аналогично предыдущему: 13 октября 2018 года определенный заявитель обратился с сообщением о совершении главой ГПУ уголовного преступления, 1 февраля 2019 года обращение поступило в НАБУ, однако ведомство отказалось открывать дело.

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В обоих случаях суд признал НАБУ безосновательно бездейственным.