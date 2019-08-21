Какие дела "сливал" Луценко: заявление представителя ГПУ

Генеральная прокуратура Украины расследовала дело Юрия Грымчака, который является близким человеком к Юрию Луценко. Как удалось не дать Генеральной прокуратуре Украины уничтожить дело, узнавали у начальника управления спецрасследований ГПУ.

В управлении спецрасследований было ощущение, что дело могут слить, поэтому деталей не сообщали генеральному прокурору. В случае с Юрием Грымчаком основные документы подписывали генеральные прокуроры. Об этом в программе "Что это было?" рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте также: НАБУ откроет дела в отношении Порошенко, Луценко и Климкина

Начальник управления заявил, что этого бы не было, если бы человек имел какой-то иммунитет, который предоставляет им законодательство. Например, дела в отношении судей, адвокатов, депутатов подписываются заместителем генерального прокурора. А в отношении Юрия Грымчака подписи генпрокурора не нужно, поэтому эта ситуация смогла быть реализована.

В большинстве случаев у нас складывается ситуация, что руководство Генеральной прокуратуры хочет контролировать все такие дела,

– заявил Сергей Горбатюк.

"Это происходит регулярно и, если представить, что Луценко более 50 раз забирал дела у нашего подразделения. Зная 100%, что будет сообщено об этом в СМИ, будет жалоба и заявление о преступлении, он забирал эти дела. Так представьте себе, что происходит в других подразделениях, где преданные люди выполняют указания", – добавил Горбатюк.

Начальник управления спецрасследований ГПУ сообщил, какие дела забирал Луценко: в отношении Александра Клименко, Николая Злочевского, "вышек Бойко", эпизодов Присяжнюка и Захарченко. В определенное время потеряли расследования по Межигорью, Сухолучью, по подозрению Лукаша. Дела в отношении судей административного суда, апелляционного суда, а также в отношении Минюста и те, где фигурировал Манафорт.

Сергей Горбатюк объяснил, что некоторые дела Луценко передал в САП, но они были возвращены обратно. Однако не было необходимости их передавать. Из-за этого ношения туда-сюда было потеряно полгода в расследовании этих дел. То есть с декабря 2017 года по май 2018 года следователи не могли расследовать эти производства.



Юрий Луценко

"По моему мнению, это также было умышленно, потому что когда это решение принималось, мы дело сразу не передавали. А показали генеральному прокурору со словами: "Смотрите, это же незаконно, не делайте этого, отмените свое решение". Но никакой реакции не получили", – заявил Горбатюк.