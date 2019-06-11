16:25
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Зеленський пропонує Раді звільнити Луценка

      3576 Читать новость на русском
      Зеленський звільняє Луценка
      Зеленський звільняє Луценка / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка

      Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка зробив відповідну заяву під час брифінгу.

      Це цікаво: Чому Луценко досі не написав заяву про звільнення: емоційний коментар генпрокурора

      Рябошапка зазначив, що подання на звільнення Луценка передається в парламент. Тож рішення щодо звільнення очільника ГПУ має прийняти Верховна Рада.

      "Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що, незважаючи на зміни до закону про прокуратуру про те, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру свідчать про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту", – пояснив ініціювання звільнення генпрокурора Рябошапка.

      Заступник голови АП наголосив, що прокурор здійснює процесуальні функції, відповідно, він повинен мати і юридичну освіту, і відповідний досвід у галузі права.

      Ще під час своєї інавгураційної промови Володимир Зеленський закликав усіх чиновників написати заяви про звільнення.

      Народні депутати Верховної Ради не проголосували  за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

      Юрій Луценко, зі свого боку, поки у відставку йти не збирається, але пообіцяв зробити це після дострокових парламентських виборів і формування нових уряду та прокуратури.

      Діячі минулого готуються до реваншу. І це одна з причин, чому я залишаюсь на своїй посаді. Це не про Турчинова та не про Порошенка. Це про тисячі убитих і сотні тисяч тих, хто пройшов фронт. Це спроба переписати історію та зробити злочинцями тих, хто любить і боронить свою Батьківщину,
      – підкреслив тоді очільник ГПУ.

      Колишній речник передвиборчого штабу Зеленського та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зазначав, що позиція президента щодо генпрокурора є однозначною, тобто Луценкові навряд чи вдасться залишитися на цій посаді.

      Важливо: Зеленський знову пропонує Раді звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      69497
      Теги: Президент України Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 16:02 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 5411
      Ілюзія саморегулювання: коли в Україні з'явиться альтернатива державному регулюванню економіки?
      сьогодні , 15:00 Ілюзія саморегулювання: коли в Україні з'явиться альтернатива державному регулюванню економіки?
      Блог Медіа 127
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 08:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      3567
      Новий чи старий: за яким Виборчим кодексом обиратимуть цей парламент
      сьогодні , 13:31 Новий чи старий: за яким Виборчим кодексом обиратимуть цей парламент
      Ірина Поліщук 589
      Партийные списки приятно удивляют: как помочь новым лицам остаться честными
      сьогодні , 12:00 Партийные списки приятно удивляют: как помочь новым лицам остаться честными
      Блог Соцмережі 694
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук