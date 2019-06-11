Зеленський пропонує Раді звільнити Луценка

Президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка

Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка зробив відповідну заяву під час брифінгу.

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Рябошапка зазначив, що подання на звільнення Луценка передається в парламент. Тож рішення щодо звільнення очільника ГПУ має прийняти Верховна Рада.

"Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що, незважаючи на зміни до закону про прокуратуру про те, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру свідчать про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту", – пояснив ініціювання звільнення генпрокурора Рябошапка.

Заступник голови АП наголосив, що прокурор здійснює процесуальні функції, відповідно, він повинен мати і юридичну освіту, і відповідний досвід у галузі права.

Ще під час своєї інавгураційної промови Володимир Зеленський закликав усіх чиновників написати заяви про звільнення.

Народні депутати Верховної Ради не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

Юрій Луценко , зі свого боку, поки у відставку йти не збирається, але пообіцяв зробити це після дострокових парламентських виборів і формування нових уряду та прокуратури.

Діячі минулого готуються до реваншу. І це одна з причин, чому я залишаюсь на своїй посаді. Це не про Турчинова та не про Порошенка. Це про тисячі убитих і сотні тисяч тих, хто пройшов фронт. Це спроба переписати історію та зробити злочинцями тих, хто любить і боронить свою Батьківщину,

– підкреслив тоді очільник ГПУ.

Колишній речник передвиборчого штабу Зеленського та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зазначав, що позиція президента щодо генпрокурора є однозначною, тобто Луценкові навряд чи вдасться залишитися на цій посаді.

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