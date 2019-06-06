13:42
6 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним
      Вєсті Кремля
      22:48, 5 червня
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, 5 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Рада не підтримала відставку міністра оборони Полторака

      252 Читать новость на русском
      Рада не підтримала відставку міністра оборони Степана Полторака
      Рада не підтримала відставку міністра оборони Степана Полторака / 24 канал

      Народні депутати Верховної Ради не проголосували на засіданні 6 червня за відставку Степана Полторака з посади міністра оборони України.

      Відставку міністра оборони підтримали  лише 67 парламентарів із необхідних 226. Натомість проти сивловивлись 48 народних обранців, утримались – 31, не голосував – 161 депутат. 

      Читайте також: Рада не підтримала відставку глави МЗС Павла Клімкіна

      Міністр оборони України Степан Полторак ще 20 травня написав рапорт на звільнення з посади, бо поважає конституційне право нового президента пропонувати парламенту власну кандидатуру на посаду глави оборонного відомства.

      Щодо моєї роботи? Я зробив усе можливе для того, щоб ми створили армію за 5 років. Мені точно не соромно дивитися в очі і вам (журналістам – ред. 24 канал), і всім українцям,
      – додав міністр.

      Після зустрічі із Зеленським Полторак заявляв, що очолюватиме Міноборони до рішення Верховної Ради про його відставку.

      Що відомо про Степана Полторака?Міністром оборони України став 14 жовтня 2014 року. На військовій службі Полторак – із серпня 1983 року. Службу проходив на посадах командира взводу, роти, начальника штабу батальйону, командира батальйону, полку, бригади. З посади начальника управління бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України у березні 2002 призначений начальником Академії внутрішніх військ МВС України.

      blog_ava
      Вознесіння Господнє 2019: традиції свята
      сьогодні
      23779
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Збройні сили України Степан Полторак Міністерство оборони України Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра
      сьогодні , 13:16 Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра
      Світлана Попова 2863
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сьогодні , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 1133
      Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      сьогодні , 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      Олена Булан 4674
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сьогодні , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1595
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня , 23:06 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 27270
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук