Рада не підтримала відставку міністра оборони Полторака

Народні депутати Верховної Ради не проголосували на засіданні 6 червня за відставку Степана Полторака з посади міністра оборони України.

Відставку міністра оборони підтримали лише 67 парламентарів із необхідних 226. Натомість проти сивловивлись 48 народних обранців, утримались – 31, не голосував – 161 депутат.

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Проект Постанови про звільнення Полторака С.Т. з посади Міністра оборони України підтримали лише 67 народних депутатів. #Рада8 зараз розглядає постанову про звільнення Грицака В.С. з посади Голови Служби безпеки України https://t.co/yr5knyJw6P pic.twitter.com/afUTywHASU — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 6, 2019

Міністр оборони України Степан Полторак ще 20 травня написав рапорт на звільнення з посади, бо поважає конституційне право нового президента пропонувати парламенту власну кандидатуру на посаду глави оборонного відомства.

Щодо моєї роботи? Я зробив усе можливе для того, щоб ми створили армію за 5 років. Мені точно не соромно дивитися в очі і вам (журналістам – ред. 24 канал), і всім українцям,

– додав міністр.

Після зустрічі із Зеленським Полторак заявляв, що очолюватиме Міноборони до рішення Верховної Ради про його відставку.

Що відомо про Степана Полторака?Міністром оборони України став 14 жовтня 2014 року. На військовій службі Полторак – із серпня 1983 року. Службу проходив на посадах командира взводу, роти, начальника штабу батальйону, командира батальйону, полку, бригади. З посади начальника управління бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України у березні 2002 призначений начальником Академії внутрішніх військ МВС України.