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      Рада не підтримала відставку глави МЗС Павла Клімкіна

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      Глава МЗС Павло Клімкін не йде у відставку
      Глава МЗС Павло Клімкін не йде у відставку / 24 канал

      Народні депутати Верховної Ради не проголосували на засіданні 6 червня за відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.

      На голосування поставили два законопроекти постанов про звільнення Клімкіна – подану народними депутатами та президентом Володимиром Зеленським. 

      Читайте також: Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра

      Проте, нардепи двічі провалили голосування. Перший раз рішення підтримав лише 141 парламентарій, а другий – 137 із 226 мінімально необхідних.

      Клімкін ще 17 травня, до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради у липні.

      Вже 30 травня глава держави вніс у парламент подання про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна. Проте, в одному з інтерв'ю Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.

      Що вдалося досягти Клімкіну на посаді очільника МЗС? 

      • Запровадження безвізового режиму з ЄС.
      • Лобіювання визнання "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями.
      • Допомога у створенні незалежної православної церкви України та отримання Томосу.
      • Доєднання Північноатлантичним альянсом у 2018 році України до переліку "країн-аспірантів" НАТО. Цей статус означає, що Альянс офіційно визнав прагнення України стати його членом.
      • Масштабний обмін заручниками 27 грудня 2017 року на Донбасі. Тоді Україна віддала РФ 233 засуджених в обмін на 73 українських заручників.
      • Недопущення повернення російської делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) без виконання вимог резолюцій, які стосуються агресії Росії в Україні.
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Клімкін не пішов у відставку Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 канал
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