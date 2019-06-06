Рада не підтримала відставку глави МЗС Павла Клімкіна

Народні депутати Верховної Ради не проголосували на засіданні 6 червня за відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.

На голосування поставили два законопроекти постанов про звільнення Клімкіна – подану народними депутатами та президентом Володимиром Зеленським.

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Проте, нардепи двічі провалили голосування. Перший раз рішення підтримав лише 141 парламентарій, а другий – 137 із 226 мінімально необхідних.

Клімкін ще 17 травня, до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради у липні.

Вже 30 травня глава держави вніс у парламент подання про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна. Проте, в одному з інтерв'ю Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.

Що вдалося досягти Клімкіну на посаді очільника МЗС?