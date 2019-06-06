Рада не поддержала отставку главы МИД Павла Климкина
Народные депутаты Верховной Рады не проголосовали на заседании 6 июня за отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.
На голосование поставили два законопроекта постановлений об увольнении Климкина – поданные народными депутатами и президентом Владимиром Зеленским.
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Однако, нардепы дважды провалили голосование. Первый раз решение поддержал только 141 парламентарий, а второй – 137 из 226 минимально необходимых.
Климкин еще 17 мая, до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, написал заявление об отставке по собственному желанию и заявил, что планирует участвовать в досрочных парламентских выборах в Верховную Раду в июле.
Уже 30 мая глава государства внес в парламент представление об увольнении министра иностранных дел Климкина. Однако, в одном из интервью Зеленский назвал Климкина "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться на посту министра.
Что удалось достичь Климкину на посту главы МИД?
- Введение безвизового режима с ЕС.
- Лоббирование признания "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.
- Помощь в создании независимой православной церкви Украины и получение Томоса.
- Присоединение Североатлантическим альянсом в 2018 году Украины в перечень "стран-аспирантов НАТО. Этот статус означает, что Альянс официально признал стремление Украины стать его членом.
- Масштабный обмен пленными 27 декабря 2017 года на Донбассе. Тогда Украина отдала РФ 233 осужденных в обмен на 73 украинских заложников.
- Недопущение возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения требований резолюций, касающихся агрессии России в Украине.