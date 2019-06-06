Рада не поддержала отставку главы МИД Павла Климкина

Народные депутаты Верховной Рады не проголосовали на заседании 6 июня за отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

На голосование поставили два законопроекта постановлений об увольнении Климкина – поданные народными депутатами и президентом Владимиром Зеленским.

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Однако, нардепы дважды провалили голосование. Первый раз решение поддержал только 141 парламентарий, а второй – 137 из 226 минимально необходимых.

Климкин еще 17 мая, до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, написал заявление об отставке по собственному желанию и заявил, что планирует участвовать в досрочных парламентских выборах в Верховную Раду в июле.

Уже 30 мая глава государства внес в парламент представление об увольнении министра иностранных дел Климкина. Однако, в одном из интервью Зеленский назвал Климкина "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться на посту министра.

Что удалось достичь Климкину на посту главы МИД?