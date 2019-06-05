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      Зеленский рассказал, кого из министров хотел бы оставить

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      Владимир Зеленский озвучил свое отношение к нынешнему правительству
      Владимир Зеленский озвучил свое отношение к нынешнему правительству / 24 канал

      Владимир Зеленский отметил, что не знает теперешних министров "очень близко", поскольку это не его команда. Однако президент уверен, что в правительстве тоже есть профессионалы.

      С нынешним правительством глава государства намерен "познакомиться поближе" до выборов – и тогда сможет делать выводы, об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

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      На вопрос журналиста об исполняющей здравоохранения Ульяне Супрун глава государства не ответил ничего конкретного.

      Ну, по разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у моей есть другой врач,
      – сказал он.

      В отношении министра образования и науки Украины Лилии Гриневич Зеленский дал положительный ответ, однако отметил – лично ее не знает.

      "С Гриневич – не знаком. Но слышал, что она неплохая очень", – отметил президент.

      Главу МИД Украины Павла Климкина глава государства назвал "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться.

      У нас сложная международная ситуация – и он об этом знает. Но он решил пойти в политику,
      – пояснил Зеленский.

      О "суперовых" переговорах с Зеленским рассказывал также и сам Климкин. Он пообещал помогать новому президенту, однако подчеркнул, что дальнейшей работы в его команде не планирует.

      К действующей Верховной Раде глава государства настроен критически – нынешнюю ситуацию называет бунтом. Он отметил, что за время президентства его команда внесла "10 поправок и законопроектов", однако ничего из этого не приняли.

      "Там тоже есть специалисты, но это бунт большинства парламента, которое не хочет работать и сейчас занимается уже политической рекламой", – подчеркнул он.

      Отметим, Конституционный суд рассмотрел представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады президентом. КС признал конституционное производство этого дела неотложным – рассмотрит его 11 июня.


      Основные даты досрочных выборов в ВР/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Министерство образования и науки Украины Павел Климкин Ульяна Супрун Президент Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины
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