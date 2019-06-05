Зеленский рассказал, кого из министров хотел бы оставить
Владимир Зеленский отметил, что не знает теперешних министров "очень близко", поскольку это не его команда. Однако президент уверен, что в правительстве тоже есть профессионалы.
С нынешним правительством глава государства намерен "познакомиться поближе" до выборов – и тогда сможет делать выводы, об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".
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На вопрос журналиста об исполняющей здравоохранения Ульяне Супрун глава государства не ответил ничего конкретного.
Ну, по разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у моей есть другой врач,
– сказал он.
В отношении министра образования и науки Украины Лилии Гриневич Зеленский дал положительный ответ, однако отметил – лично ее не знает.
"С Гриневич – не знаком. Но слышал, что она неплохая очень", – отметил президент.
Главу МИД Украины Павла Климкина глава государства назвал "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться.
У нас сложная международная ситуация – и он об этом знает. Но он решил пойти в политику,
– пояснил Зеленский.
О "суперовых" переговорах с Зеленским рассказывал также и сам Климкин. Он пообещал помогать новому президенту, однако подчеркнул, что дальнейшей работы в его команде не планирует.
К действующей Верховной Раде глава государства настроен критически – нынешнюю ситуацию называет бунтом. Он отметил, что за время президентства его команда внесла "10 поправок и законопроектов", однако ничего из этого не приняли.
"Там тоже есть специалисты, но это бунт большинства парламента, которое не хочет работать и сейчас занимается уже политической рекламой", – подчеркнул он.
Отметим, Конституционный суд рассмотрел представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады президентом. КС признал конституционное производство этого дела неотложным – рассмотрит его 11 июня.
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