Зеленский рассказал, кого из министров хотел бы оставить

Владимир Зеленский отметил, что не знает теперешних министров "очень близко", поскольку это не его команда. Однако президент уверен, что в правительстве тоже есть профессионалы.

С нынешним правительством глава государства намерен "познакомиться поближе" до выборов – и тогда сможет делать выводы, об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

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На вопрос журналиста об исполняющей здравоохранения Ульяне Супрун глава государства не ответил ничего конкретного.

Ну, по разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у моей есть другой врач,

– сказал он.

В отношении министра образования и науки Украины Лилии Гриневич Зеленский дал положительный ответ, однако отметил – лично ее не знает.

"С Гриневич – не знаком. Но слышал, что она неплохая очень", – отметил президент.

Главу МИД Украины Павла Климкина глава государства назвал "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться.

У нас сложная международная ситуация – и он об этом знает. Но он решил пойти в политику,

– пояснил Зеленский.

О "суперовых" переговорах с Зеленским рассказывал также и сам Климкин. Он пообещал помогать новому президенту, однако подчеркнул, что дальнейшей работы в его команде не планирует.

К действующей Верховной Раде глава государства настроен критически – нынешнюю ситуацию называет бунтом. Он отметил, что за время президентства его команда внесла "10 поправок и законопроектов", однако ничего из этого не приняли.

"Там тоже есть специалисты, но это бунт большинства парламента, которое не хочет работать и сейчас занимается уже политической рекламой", – подчеркнул он.

Отметим, Конституционный суд рассмотрел представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады президентом. КС признал конституционное производство этого дела неотложным – рассмотрит его 11 июня.



Основные даты досрочных выборов в ВР/ Инфографика 24 канала