19:22
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Конституционный суд безотлагательно рассмотрит законность роспуска Верховной Рады

      68 Читати новину українською
      КСУ назначил рассмотрение дела о роспуске Рады на 11 июня
      КСУ назначил рассмотрение дела о роспуске Рады на 11 июня / 24 канал

      Конституционный суд рассмотрел представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады президентом. КС признал конституционное производство этого дела неотложным.

      Рассмотрение дела назначили на 11 июня, об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда.

      Читайте также: Рада зарегистрировала законопроект Зеленского о наказании за незаконное обогащение

      Большая палата КС проведет рассмотрение дела в форме устного производства. Открытая часть пленарного состоится 11 июня 2019 года в 10 часов.

      Отметим, ранее Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского с требованием признать противоправным и недействительным его указ о роспуске Верховной Рады.

      Кроме того, на сессии 4 апреля нардепы не смогли включить в повестку дня сессии законопроект Зеленского об импичменте президента. Поддержали рассмотрение документа только 110 народных избранников.


      Как будут проходить внеочередные выборы в Раду: инфографика 24 канала

       

       

       

      blog_ava
      Пресс-секретарь Зеленского Мендель попала в скандал из-за конфликта интересов: детали
      сегодня
      871
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Конституционный суд Роспуск Рады
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему украинцы раньше требовали отставку Авакова и пойдет ли он на этот раз
      сегодня , 19:10 Почему украинцы раньше требовали отставку Авакова и пойдет ли он на этот раз
      Світлана Попова 21
      Жахіття і романтика війни
      сегодня , 17:00 Жахіття і романтика війни
      Володимир Патола 336
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 16:26 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 10949
      Арсен Аваков: что известно о министре внутренних дел Украины
      сегодня , 16:00 Арсен Аваков: что известно о министре внутренних дел Украины
      672
      Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото
      сегодня , 15:05 Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото
      Злой Одессит 2302
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук