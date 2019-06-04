Конституционный суд безотлагательно рассмотрит законность роспуска Верховной Рады

Конституционный суд рассмотрел представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады президентом. КС признал конституционное производство этого дела неотложным.

Рассмотрение дела назначили на 11 июня, об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда.

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Большая палата КС проведет рассмотрение дела в форме устного производства. Открытая часть пленарного состоится 11 июня 2019 года в 10 часов.

Отметим, ранее Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского с требованием признать противоправным и недействительным его указ о роспуске Верховной Рады.

Кроме того, на сессии 4 апреля нардепы не смогли включить в повестку дня сессии законопроект Зеленского об импичменте президента. Поддержали рассмотрение документа только 110 народных избранников.



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