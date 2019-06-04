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      Конституційний суд невідкладно розгляне законність розпуску Верховної Ради

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      КСУ призначив розгляд справи про розпуск Ради на 11 червня
      КСУ призначив розгляд справи про розпуск Ради на 11 червня / 24 канал

      Конституційний суд розглянув подання 62 депутатів з вимогою визнати незаконним розпуск Верховної Ради президентом. КС визнав конституційне провадження цієї справи невідкладним.

      Розгляд справи призначили на 11 червня, про це повідомляє прес-служба Конституційного Суду.

      Читайте також: Рада зареєструвала законопроект Зеленського про покарання за незаконне збагачення

      Велика палата КС може провести розгляд цієї справи у формі усного провадження. Відкрита частина пленарного відбудеться 11 червня 2019 року о 10 годині.

      Зазначимо, раніше Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск Верховної Ради.

      Окрім того, на сесії 4 червня нардепи не змогли також включити до порядку денного законопроект Зеленського про імпічмент президента. Підтримали розгляд документу лише 110 народних обранців.


      Як відбуватимуться позачергові вибори до Ради: інфографіка 24 каналу

       

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Конституційний суд Президент України Розпуск Ради
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