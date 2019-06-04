Конституційний суд невідкладно розгляне законність розпуску Верховної Ради

Конституційний суд розглянув подання 62 депутатів з вимогою визнати незаконним розпуск Верховної Ради президентом. КС визнав конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Розгляд справи призначили на 11 червня, про це повідомляє прес-служба Конституційного Суду.

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Велика палата КС може провести розгляд цієї справи у формі усного провадження. Відкрита частина пленарного відбудеться 11 червня 2019 року о 10 годині.

Зазначимо, раніше Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск Верховної Ради.

Окрім того, на сесії 4 червня нардепи не змогли також включити до порядку денного законопроект Зеленського про імпічмент президента. Підтримали розгляд документу лише 110 народних обранців.



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