У Раді відмовилися розглядати законопроект Зеленського про імпічмент
Нардепи не змогли включити до порядку денного сесії законопроект Зеленського про імпічмент президента. Підтримали розгляд документу лише 110 народних обранців.
Це означає, що до розгляду проекту №10340 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)", найімовірніше, повернуться вже після дострокових виборів до парламенту. Оскільки десята сесія Верховної Ради закінчується 19 липня, а вибори відбудуться 21 липня.
Читайте також: Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки
Володимир Зеленський 29 травня подав у Верховну Раду законопроект про імпічмент президента України.
Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.
Законопроект Зеленського про імпічмент
Текст документа опублікований на сайті парламенту.
Що говорив Зеленський про імпічмент?
Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді законопроект про імпічмент президента.
"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив Зеленський.