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      У Раді відмовилися розглядати законопроект Зеленського про імпічмент

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / АП

      Нардепи не змогли включити до порядку денного сесії законопроект Зеленського про імпічмент президента. Підтримали розгляд документу лише 110 народних обранців.

      Це означає, що до розгляду проекту №10340 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)", найімовірніше, повернуться вже після дострокових виборів до парламенту. Оскільки десята сесія Верховної Ради закінчується 19 липня, а вибори відбудуться 21 липня. 

      Читайте також: Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки

      Володимир Зеленський 29 травня подав у Верховну Раду законопроект про імпічмент президента України. 

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.


      Законопроект Зеленського про імпічмент

      Текст документа опублікований на сайті парламенту. 

      Що говорив Зеленський про імпічмент?
      Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді законопроект про імпічмент президента.

      "Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив Зеленський.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Імпічмент Законодавство Верховна Рада
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