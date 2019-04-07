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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Зеленського розповіли, що планують робити із корупцією

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      У Зеленського озвучили плани боротьби із корупцією
      У Зеленського озвучили плани боротьби із корупцією / Фото з відкритих джерел

      Команда кандидата в президенти та шоумена Володимира Зеленського розповіла, як їхній кандидат планує боротися із корупцією в разі своєї перемоги.

      "Вигадувати велосипед" у цій сфері не потрібно, зазначають представники команди Зеленського на своєму каналі у Telegram. Вони стверджують, що вся проблема – "у відсутності політичної волі".

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      У команді Зеленського наголошують, що "покарання за корупцію має перевищувати усі можливі вигоди від неї".

      Що пропонують у Зеленського:

      • скасувати недоторканність;
      • створити міжнародний Вищий економічний суд;
      • позбавити силові структури невластивих функцій (ініціювання справ та розслідування економічних та фінансових злочинів);
      • отримувати їх виключно через незалежну міжнародну конкурсну комісію;
      • декриміналізувати економічну діяльність(карати економічно та адміністративно за економічні порушення);
      • карати посадових осіб, які висувають штучні претензії до бізнесу;
      • перенести "державу у смартфон" через реалізацію максимальної кількість послуг бізнесу в електронному вигляді.

      Збільшити суворість покарання для державних службовців через підписання згоди на добровільне позбавлення служби та через введення додаткового покарання у вигляді конфіскації всього майна та довічної заборони обіймати державні або місцеві посади, ввести заборону суддівських рішень щодо виходу під заставу,
      – йдеться також у тексті.

      Окрім того, у команді шоумена планують "максимально залучити громадян до викривання корупції через винагороди". Там також зазначають, що антикорупційні органи мають формуватися через незалежні міжнародні конкурсні комісії.

      Також Зеленський у разі перемоги буде "ініціювати звернення до західних правоохоронців з проханням розпочати антикорупційні розслідування проти тих українських корупціонерів, які встановлені українськими антикорупційними органами".

      У прес-службі Зеленського зазначили, що він не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів. Однак команду і план дій шоумен таки обіцяє показати до другого туру. 

       

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

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      Теги: Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Корупція Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
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